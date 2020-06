Paukenschlag in der Bundesliga: Alfred Schreuder ist nicht länger Trainer der TSG 1899 Hoffenheim. Der Vertrag sei mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden, teilte der Verein am Dienstagmorgen mit.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat überraschend die Zusammenarbeit mit Trainer Alfred Schreuder beendet. Wie der Bundesligist über seine Vereins-Kanäle bekannt gab, einigte sich die TSG Hoffenheim mit dem 47 Jahre alten Niederländer auf die sofortige Auflösung seines noch bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrages. Alfred Schreuder war erst vor Beginn der aktuellen Saison vom niederländischen Top-Club Ajax Amsterdam zum Bundesligisten aus dem Kraichgau gekommen. Gemeinsam mit Alfred Schreuder, so die Verkündung der TSG, wird auch sein Bruder und Co-Trainer Dick Schreuder (48) den Klub verlassen.

"Differenzen über die Ausrichtung des Klubs"

Als Grund für die Trennung gaben die Hoffenheimer "Differenzen über die Ausrichtung des Klubs sowie den weiteren gemeinsamen Weg" an. Gerade in der Corona-Krise, in der es um die anspruchsvolle Planung der Zukunft ging, hätten sich die Differenzen abgezeichnet. "In wichtigen Detailfragen waren wir unterschiedlicher Auffassung, so dass eine Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus keinen Sinn mehr macht", sagt TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen, in der Vereinsmitteilung.

Schreuder: "Bedauere diese Entwicklung"

"Dass die Aufgabe in Hoffenheim eine große Herausforderung werden würde, war mir von Anfang an bewusst. Die Arbeit hat mich mit großer Freude erfüllt. Ich danke dem Klub, dass er mir die Chance gegeben hat, in der Fußball-Bundesliga zu arbeiten", bilanziert Alfred Schreuder seine Zeit bei der TSG. "Leider konnten wir uns nicht auf einen gemeinsamen Weg einigen, wie wir die TSG in die Zukunft führen möchten. Ich bedauere diese Entwicklung. Dass man unterschiedliche Meinungen hat, ist im Berufsleben aber nun einmal nicht ungewöhnlich. Man muss dann ehrlich miteinander sein und die entsprechenden Konsequenzen ziehen", ergänzt der scheidende Trainer.

Teamlösung für die Trainerbank

Vier Spieltage vor Saisonende hat Hoffenheim auf Rang sieben noch gute Chancen auf das Erreichen des Europapokals. Für den Rest der laufenden Saison verteilt der Klub die sportliche Verantwortung auf mehrere Schultern. Das aktuelle Trainerteam um Matthias Kaltenbach, Michael Rechner und Timo Gross wird um den Fußballlehrer Marcel Rapp (41) sowie den ehemaligen TSG-Profi Kai Herdling (35) aus der klubeigenen Akademie erweitert.