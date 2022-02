Andrej Kramaric erneut positiv auf Corona getestet

per Mail teilen

Andrej Kramaric ist positiv auf Corona getetestet worden. Damit fehlt der Stürmer der TSG Hoffenheim bereits zum zweiten Mal wegen SARS-CoV2.

Andrej Kramaric wird der TSG Hoffenheim fehlen. Wie der Verein am Dienstag via Twitter mitteilte, ist der 30 Jahre alte Stürmer positiv auf Corona getestet worden und befindet sich in häuslicher Isolation. Abgesehen von leichten Erkältungssymptomen gehe es ihm aber gut.

Bereits die zweite Corona-Infektion für Kramaric

Es ist bereits Kramarics zweite Corona-Infektion. Denn schon im Oktober 2020 wurde der Kroate positiv getestet und verpasste wegen der Infektion und des daraus resultierenden Trainingsrückstands insgesamt sieben Spiele.

Mit dem Angreifer, der Ende Januar gegen Borussia Dortmund sein 100. Pflichtspiel-Tor für die TSG Hoffenheim erzielte, fehlt Trainer Sebastian Hoeneß im Duell gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, ab 17:30 Uhr im Audiostream auf Sportschau.de) eine wichtige Stütze im Angriff. Ob er auch das Spiel beim VfL Wolfsburg verpasst oder er sich vorher freitesten kann, ist offen.