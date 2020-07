Sebastian Hoeneß ist ein möglicher Kandidat für den Trainerposten bei der TSG Hoffenheim. Der 38-jährige mit dem klangvollen Nachnamen hat in der 3. Liga als Cheftrainer des FC Bayern München II für Furore gesorgt.

Das ist noch niemandem gelungen. Sebastian Hoeneß hat die zweite Mannschaft eines Profiklubs zur Drittliga-Meisterschaft geführt. Aufsteigen in die 2. Bundesliga dürfen er und seine Mannen laut Statuten nicht, Ruhm und Aufmerksamkeit ist Hoeneß nach dem phänomenalen Meisterstück mit dem FC Bayern II allerdings gewiss. Plötzlich ist er im Gespräch für höhere Aufgaben. Der Zweitligist 1. FC Nürnberg ist momentan auf der Suche nach einem Trainer, Hoeneß wäre ein interessanter Kandidat. Und auch im Zusammenhang mit der Trainersuche der TSG Hoffenheim fällt sein Name.

Der 38-jährige zelebrierte mit den "kleinen" Bayern in der gerade zu Ende gegangenen Drittligasaison einen offensiven Spielstil, mit viel Ballbesitz und jeder Menge Tore. 76 Treffer erzielte sein Team. Das ist Liga-Bestwert. Dass Hoeneß, der erst seit einem Jahr im Herrenbereich als Cheftrainer arbeitet, mit den Bayern am Ende ganz oben steht, ist eine Sensation.

Ein neuer Hoeneß der ins Rampenlicht tritt

Mit Sebastian Hoeneß tritt ein neuer Hoeneß ins Rampenlicht. Er ist der Neffe des schillernden Uli Hoeneß. Sein Vater ist Dieter Hoeneß, früher Stürmer-Star beim VfB Stuttgart und beim FC Bayern München, Nationalspieler. Später viele Jahre als Manager in Stuttgart, Berlin und in Wolfsburg eine prägende Figur. Über die Beziehung zu seinem Vater sagt Sebastian Hoeneß: "Erstens ist er ja mein Vater, und, wenn ich das so sagen darf, auch ein Freund. Darüber hinaus auch ein Berater, in dem Sinne, dass er mir zu Seite steht. Das betrifft alle Bereiche".

Hoeneß spielte in der Jugend beim VfB Stuttgart

Von Kindesbeinen an dreht sich bei Sebastian Hoeneß fast alles um Fußball. Auch er hat Talent, für eine glanzvolle Karriere reicht es aber nicht. In der Jugend spielt Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart. Mit der U17 (B-Jugend) gewinnt der offensive Mittelfeldspieler 1999 die deutsche Meisterschaft. An der Seite der späteren Stars Andreas Hinkel und Kevin Kuranyi.

Hoeneß geht anschließend zu Hertha BSC. Dort verbringt er den Großteil seiner Karriere. In insgesamt acht Jahren läuft er 165 Mal für die zweite Mannschaft der Hertha auf, in der Regional- und Oberliga. Unterbrochen wird seine Hertha-Zeit von einem Abstecher zur TSG Hoffenheim in der Saison 2006/2007. Es bleibt bei einem einjährigen Intermezzo. Hoeneß kämpft mit Verletzungen und kann sich bei der von Ralf Rangnick trainierten Regionalliga-Mannschaft nicht durchsetzen. Er macht genau drei Spiele für die erste Mannschaft der TSG und fünf für die Reserve in der Oberliga.

Mit 28 Jahren wird Hoeneß Trainer im Jugendbereich

Mit 28 Jahren beendet Hoeneß seine aktive Karriere und wird Trainer im Jugendbereich verschiedener Vereine. Erst bei Hertha Zehlendorf, dann bei RB Leipzig und ab 2017 beim FC Bayern München.

Im Sommer des vergangenen Jahres wird er zum Cheftrainer der zweiten Mannschaft befördert und schafft etwas, das keiner erwartet hatte. Er führt den Aufsteiger mit erfrischendem Offensivfußball zu Drittliga-Meisterschaft.

Ein neuer Hoeneß macht von sich reden. Vielleicht ist es der Beginn einer rasanten Trainer-Karriere. Vielleicht bald in Nürnberg oder bei der TSG Hoffenheim.