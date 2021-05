Durch eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hat die TSG Hoffenheim gegen den FC Schalke 04 mit 4:2 gewonnen. Dabei drehten die Kraichgauer einen Zwei-Tore-Rückstand.

Der überragende kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric (47.), Kevin Akpoguma (52.), Christoph Baumgartner (60.) und Ihlas Bebou (64.) trafen für die Kraichgauer, die fünf Spiele in Folge nicht verloren haben. Schon im Heimspiel zuvor gegen Borussia Mönchengladbach (3:2) hatte Hoffenheim einen 0:2-Rückstand gedreht.

Anders sieht es bei den Schalkern aus, die durch den Sieg im Hinspiel (4:0) die Einstellung des Negativrekords von Tasmania Berlin (31 Spiele ohne Sieg) im letzten Moment verhindert hatten. S04 kassierte die 22. Saison-Niederlage und wartet seit 27 Auswärtsspielen auf einen Dreier. Daran änderten auch die Tore des Ex-Hoffenheimers Mark Uth (12.) und von Weltmeister Shkodran Mustafi (42.) nichts.

Schwache erste Halbzeit von Hoffenheim

Beim Geisterspiel in Sinsheim hielten sich die Schalker in der Anfangsphase wacker und gingen durch Uth sogar in Führung - unter Mithilfe der Hoffenheimer Defensive. Die Gäste, die ohne elf Spieler auskommen mussten, verteidigten danach die Führung relativ problemlos. Den Hoffenheimern, bei denen sieben Kräfte fehlten, fiel in der Offensive nicht viel ein. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß, dem trotz seiner unbefriedigenden Premierensaison eine Jobgarantie von Sportchef Alexander Rosen für die kommende Spielzeit ausgestellt wurde, zeigte bis zur Pause eine ganz schwache Vorstellung. Das bestrafte Mustafi mit dem 2:0 per Kopf nach einer Ecke.

Kramaric stellt Vereinsrekord ein

TSG-Coach Hoeneß war spürbar unzufrieden und nahm zur Halbzeit den unglücklichen Robert Skov raus. Weniger als zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff gelang schon der 1:2-Anschlusstreffer: Kramaric drehte einen Freistoß aus zentraler Position herrlich in den Winkel und stellte mit seinem 18. Saisontor den Hoffenheimer Vereinsrekord von Vedad Ibisevic ein. Damit wollte sich der Angreifer nach dem Spiel aber nicht zufrieden geben. "Ich werde alles machen, damit ich auch das 19. [Tor] mache."

TSG dreht nach dem Anschluss auf

Kurze Zeit später war der starke Angreifer wieder beteiligt, seine Ecke fand genau den Kopf von Akpoguma, der ausglich. Nach dem Spiel äußerte sich der Torschütze voller Stolz über die Reaktion der Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Vor allem Torjäger Kramaric hob Akpoguma hervor: "Er ist unser Schlüsselspieler. Ich bin stolz, mit einem solchen Spieler zusammen zu spielen."

Hoffenheim übernahm fortan die Kontrolle und legte direkt nach. Ein Kramaric-Freistoß landete beim 1,78 Meter großen Baumgartner, der zur Führung einköpfte. Bevor sich Schalke wieder sortiert hatte, fiel direkt das vierte Tor, diesmal durch Bebou. Königsblau war wieder einmal geschlagen, in der Schlussphase ging es nur noch um die Höhe der 22. Saison-Niederlage.