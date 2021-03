Radio und TV: Hoffenheim - Wolfsburg

Alles zum Spiel der TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg hören Sie am Samstag ab 15:30 Uhr in live in SWR1 Stadion. Reaktionen und Analysen sehen Sie in SWR Sport in Baden-Württemberg am Sonntagabend. Los geht's ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.