Drei gesperrte Spieler, dazu zahlreiche Verletzte: Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim geht mit großen Personalsorgen in die Partie bei RB Leipzig.

Neben Nationalspieler David Raum, Kevin Vogt und Kevin Akpoguma, die jeweils aufgrund einer Gelbsperre fehlen, muss TSG-Trainer Sebastian Hoeneß im Auswärtsspiel am Sonntag (19:30 Uhr) auch auf sieben verletzte oder mit Corona infizierte Spieler verzichten. Sebastian Rudy und Dennis Geiger wurden in dieser Woche positiv auf das Coronavirus getestet, zudem werden Florian Grillitsch (Muskelverletzung), Benjamin Hübner (Rückenprobleme), Marco John (Schulterverletzung), Fisnik Asllani (Aufbautraining) und Ermin Bicakcic (Aufbautraining) in Leipzig fehlen.

"Wir hatten leider wieder eine Woche mit Einschlägen", sagte der TSG-Coach. Um den Anschluss an die Champions-League-Ränge zu halten, benötigen die Kraichgauer nach drei Spielen ohne Sieg wieder einen Erfolg. "Es geht darum, sich gegen die widrigen Umstände zu wehren", sagte Hoeneß, der Leipzig als "aktuell beste Mannschaft der Bundesliga" bezeichnete.

Robert Skov vor Rückkehr ins Team?

Nach einer schweren Muskelverletzung könnte aber der Däne Robert Skov früher als erwartet sein Comeback geben, nachdem er schon bei der U23 der Kraichgauer gespielt hat. "Das ist ein Brett, einerseits unsere Kadersituation, andererseits der Gegner", sagte Hoeneß mit Blick auf die Leipziger. Nach zuletzt zwei Niederlagen bei Hertha BSC und gegen den VfL Bochum sind die Chancen der TSG als Tabellensechster auf einen Champions-League-Platz gesunken.