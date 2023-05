Nach der 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg muss die TSG Hoffenheim wieder um den Klassenverbleib bangen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur zwei Punkte.

Ordentlich gespielt, trotzdem verloren: Die TSG Hoffenheim fährt mit leeren Händen aus Wolfsburg zurück in die Heimat. Zudem dürfte der Blick auf die Tabelle wieder verstärkt für nasse Finger bei den Kraichgauern sorgen, denn die TSG ist wieder mittendrin im Asbtiegskampf. Als Tabellen-Vierzehnter hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16, den aktuell Schalke 04 belegt. Sollte der VfB Stuttgart am Sonntag gegen Bayer Leverkusen gewinnen, würde der Vorsprung sogar nur einen Punkt betragen.

"Ein ordentliches Spiel reicht nicht, um in der Bundesliga zu bestehen", sagte Grischa Prömel nach der Niederlage in Wolfsburg im ARD-Interview. "Wir müssen einfach noch schärfer sein, noch aggressiver. Das Feld noch kompakter halten, dass man noch besser in die Zweikämpfe kommt," so der Mittelspieler weiter.

Letzte Gegner: Union Berlin und VfB Stuttgart

Positiv bleibt: Die TSG Hoffenheim kann den Klassenverbleib weiterhin aus eigener Kraft perfekt machen. In den letzten beiden Spielen trifft die TSG zuerst vor heimischem Publikum auf Union Berlin, am 34. Spieltag muss Hoffenheim beim direkten Konkurrenten VfB Stuttgart antreten.

"Wir haben alles in der eigenen Hand, deswegen bleiben wir bei uns" sagte Prömel mit Blick auf das enge Rennen um den Ligaverbleib, und fügte an: "Wir wissen, dass jetzt Union Berlin kommt, die einen super Lauf haben, die eine schwer zu bespielende Mannschaft sind. Aber wir spielen zu Hause und wir planen unter der Woche, dass wir dreifach punkten."

Spannende Konstellation im Tabellenkeller

Durch den Sieg des VfL Bochum gegen Augsburg am 32. Spieltag geht es richtig eng zu im Tabellenkeller. Werder Bremen ist als Tabellenzwölfter mit 35 Punkten zwar rechnerisch noch nicht ganz durch, kann sich aber schon am Sonntag mit einem Erfolg bei RB Leipzig definitiv retten.

Der FC Augsburg mit 34 Punkten ist auch noch nicht gerettet und hat noch ein schweres Restprogramm (Dortmund (H), Gladbach (A)). Dahinter hoffen die TSG Hoffenheim (32 Punkte), der VfL Bochum (31 Punkte), Schalke 04 (30 Punkte) und der VfB Stuttgart (28 Punkte, ein Spiel weniger) auf die Rettung im Saisonfinale. Hertha BSC mit 25 Punkten hat kaum noch Chancen, die Klasse zu halten.