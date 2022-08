Matchwinner Geiger nach TSG-Siegtor: "Den treffe ich nicht jeden Tag so"

Die TSG Hoffenheim hat ihren starken Saisonstart veredelt und liegt mit neun Punkten nach vier Spieltagen der Fußball-Bundesliga voll im Soll.

TSG-Coach André Breitenreiter klatschte seine Spieler auf der Bank erleichtert ab und nahm einen tiefen Schluck aus der Wasserflasche. Auf der Gegenseite tröstete Augsburgs Trainer Enrico Maaßen seine niedergeschlagenen Profis. Nach dem dritten Bundesliga-Sieg in Folge spielt die TSG Hoffenheim im oberen Tabellendrittel mit, während der FC Augsburg im Mittelfeld stecken bleibt.

"Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren, dann ist einiges drin", sagte TSG-Siegtorschütze Dennis Geiger nach dem Spiel gegenüber "Sky" und wagte damit einen Saisonausblick - er dämpfte aber die aufkommende Euphorie im Kraichgau: "Es sind erst vier Spiele gespielt."

TSG verteidigt konsequent - und Geiger trifft

Zuvor hatte der TSG-Kicker seinen Klub mit einem Traumtor in den Winkel zum 1:0 (1:0) geschossen. "Den Ball habe ich perfekt getroffen, jeden Tag treffe ich den nicht so", sagte der 25-Jährige, der kurz vor seinem Linksschuss noch verletzt auf dem Rasen gelegen hatte. "Dann habe ich eine Tablette eingeworfen und es ging." Zum Glück für die TSG - zum Pech für den FCA. Nach drei Punkten aus vier Spielen geraten die Augsburger unter dem neuen Trainer Maaßen schon früh in der Saison unter Druck.

Vor 17.206 Zuschauern in Sinsheim bestimmten die Gastgeber in der Anfangsphase das Geschehen. Grischa Prömel (7.) und der kroatische Topstürmer Andrej Kramaric (10.) konnten die ersten guten Chancen aber nicht nutzen. Mitte der ersten Hälfte hatte die Begegnung kaum noch Höhepunkte zu bieten. Erst in der 26. Minute sorgte der Hoffenheimer Georginio Rutter wieder für etwas Gefahr. Die Augsburger verteidigten in der Folge meist geschickt, brachten nach vorne jedoch nur ganz wenig zustande, was Trainer Breitenreiter nach der Partie besonders freute: "Die Mannschaft verteidigt von vorne bis hinten als Einheit gegen den Ball." Wenn alle Spieler mitmachten, sei es sehr schwer für jeden Gegner, sich Chancen zu erspielen.

Ähnliches galt nach der schwungvollen Anfangsphase jedoch auch für die Hoffenheimer Offensive: Sie brachte nur noch wenig Impuls nach vorne - bis zur 38. Minute, als Mittelfeldspieler Geiger nach Vorlage des Dänen Robert Skov gekonnt abschloss.

Leichtfertige Chancenverwertung nach der Pause

Zu Beginn der zweiten Halbzeit drängte die TSG auf die Vorentscheidung, ging aber zu leichtfertig mit ihren Möglichkeiten um. Auf der anderen Seite setzte Maaßen nach einer knappen Stunde einen neuen Impuls. Der Coach ersetzte seine blass gebliebenen Stürmer Ermedin Demirovic und Ricardo Pepi durch Florian Niederlechner und Ruben Vargas. Einen Tor-Erfolg brachte die Maßnahme aber auch nicht, grundsätzlich waren die Hoffenheimer einem Treffer in der zweiten Hälfte näher als die Augsburger - und gewannen dank Geiger am Ende verdient mit 1:0.