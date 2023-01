TSG Hoffenheim leiht Thomas Delaney aus

Thomas Delaney wechselt bis zum Ende der Saison zur TSG Hoffenheim. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom spanischen Erstligisten FC Sevilla.

Nach vielen Verletzungen war die TSG Hoffenheim auf der Suche nach einem neuen Führungsspieler. Den glauben die Kraichgauer nun im ehemaligen Bremer und Dortmunder Thomas Delaney gefunden zu haben: "Thomas hat auf all seinen bisherigen Stationen nachgewiesen, dass er ein echter Leader ist", sagte Profifußball-Direktor Alexander Rosen. "Durch seine Zeit bei Werder Bremen und bei Borussia Dortmund weiß er genau, wie die Bundesliga funktioniert und was in ihr verlangt wird, um erfolgreich zu sein."

Delaney zuletzt nur Ersatzspieler

Der 31-Jährige war zuletzt beim spanischen Erstligisten FC Sevilla unter Vertrag und hat bei der TSG einen Leih-Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben. In der aktuellen La-Liga-Saison kam der Däne lediglich achtmal und zumeist als Einwechselspieler zum Einsatz und wurde zuletzt von einer Knieverletzung zurückgeworfen. Delaney soll in Hoffenheim vor allem das zentrale Mittelfeld verstärken. "Ich freue mich, hier in Hoffenheim und wieder zurück in der Bundesliga zu sein", sagte Delaney. "Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam als TSG wieder erfolgreich sind."