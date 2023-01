Wechsel perfekt: Top-Stürmer Kasper Dolberg kommt nach Hoffenheim

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den dänischen Nationalspieler Kasper Dolberg vom französischen Erstligisten OGC Nizza ausgeliehen.

Wie der Verein am Montag mitteilte, kommt der 25-Jährige bis zum Ende der laufenden Saison zu den Kraichgauern. Zudem soll es eine Kaufoption für den 1,87 Meter großen Angreifer geben. Zuletzt war Dolberg auf Leihbasis für den SC Sevilla in der spanischen La Liga aktiv.

Soll bis zum Ende der laufenden Saison für die TSG Hoffenheim auf Torejagd gehen: der dänische Top-Stürmer Kasper Dolberg TSG 1899 Hoffenheim

Noch ohne Dolberg und auch ohne den Grippe-erkrankten Trainer André Breitenreiter absolvierten die Kraichgauer am Montag die erste Übungseinheit im neuen Jahr, bevor es am Dienstag ins Trainingslager nach Portugal geht. "Wir freuen uns natürlich über Neuzugänge", sagte Abwehrchef Kevin Vogt. Dolberg hatte da schon so manche Hände im Trainingszentrum geschüttelt.

Dolberg: torgefährlich und ballsicher

"Kasper ist ein Mittelstürmer, den seine intelligente Spielweise ebenso auszeichnet wie seine hervorragende Ballbehandlung, Dynamik und eine gewisse Körperlichkeit", lobte TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen, den Neuzugang. "Er kann mit klugen Laufwegen jederzeit torgefährlich werden und hat neben seiner Qualität im Abschluss die Fähigkeit, den Ball mit dem Rücken zum Tor gut festzumachen."

Diese Fähigkeiten zeigte Dolberg nicht nur im Verein, sondern auch in der dänischen Nationalmannschaft. Bei der Europameisterschaft 2021 traf er in vier Spielen dreimal für Dänemark. Seit seinem Debüt 2016 in der A-Nationalmannschaft erzielte er in 40 Länderspielen elf Tore.

Hoffenheim: 2019 bereits Interesse an Dolberg

Die TSG Hoffenheim hatte bereits 2019 versucht, Dolberg in den Kraichgau zu holen. "Wir waren schon damals von ihm überzeugt und haben ihn in der gesamten Zeit nicht aus den Augen verloren. Er weiß, wie wir ihn hier sehen", ergänzte Rosen.

Dolberg war 2019 jedoch von seinem damaligen Verein Ajax Amsterdam für rund 20 Millionen Euro zum OGC Nizza gewechselt. Für diesen erzielte er in 85 Pflichtspielen 24 Tore. Vor der aktuellen Saison folgte dann eine Leihe zum spanischen Champions-League-Teilnehmer FC Sevilla, wo er zuletzt aber wenig zum Einsatz kam.