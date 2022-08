Gegen Bochum: Hoffenheims Kramaric auf Rekordjagd

Das Heimspiel gegen den VfL Bochum könnte für Andrej Kramaric etwas Besonderes werden. Denn der Stürmer jagt in der Bundesliga den nächsten Rekord – und will zurück zu alter Form finden.

Dass Andrej Kramaric mit einem Tor gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr) den nächsten Rekord knacken kann, war seinem Trainer so gar nicht bewusst. "Diese Statistik kannte ich nicht, das wird ihn sicher motivieren", sagt André Breitenreiter und grinst. "Das werde ich ihm mitgeben." Denn sollte der Stürmer auch gegen den VfL treffen, wäre ihm das gegen alle aktuellen Bundesligisten gelungen.

Neue Saison, neue Ziele

Und Kramaric könnte das schaffen, denn: "André ist ein absoluter Topspieler. Er hat das über viele Jahre hier unter Beweis gestellt", so Breitenreiter. Aber, in der vergangenen Saison lief es nicht rund – weder für Kramaric noch für die TSG. Die Kraichgauer verspielten in den letzten Wochen der Saison ihre gute Ausgangslage, verpassten sogar noch die Qualifikation für das internationale Geschäft und rangierten am Ende auf Rang neun. Und auch die Torausbeute des Stürmers war mit sechs Treffern nicht optimal.

"Es ist im Rückblick natürlich sehr schade, weil wir am Ende einen europäischen Platz verpasst haben", sagte Kramaric im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. "Das wollen wir dieses Jahr besser machen." Das Ziel sei unter dem neuen Coach Breitenreiter ein Platz unter den Top Sechs.

Gemeinsam erfolgreich

Breitenreiter selbst schätzt Kramaric, nicht nur wegen seiner sportlichen Qualitäten. "Er ist ein Spieler, der jederzeit nach Lösungen sucht, Verbesserungsvorschläge hat", erzählt der Trainer. "Und natürlich nutze ich auch seine Erfahrung und seine Qualität im persönlichen Austausch." Der enge Kontakt sei ihm wichtig und soll für die TSG und für Kramaric zum Erfolg führen.

"Ich bin mir sicher, dass wir André in dieser Saison wieder in die Erfolgsspur bringen", so Breitenreiter. "Wir werden jetzt weiter Lösungsmöglichkeiten erarbeiten, dass er auch ganz viele Tore diese Saison schießt." Vielleicht fängt er damit ja schon gegen den VfL Bochum an und knackt damit den nächsten Rekord.