Beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim sind nach Robert Skov und Munas Dabbur weitere Coronafälle aufgetreten. Das gesamte Team befindet sich nun bis auf weiteres in Quarantäne.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, seien neben dem dänischen Nationalspieler Robert Skov (24) und dem israelischen Stürmer Munas Dabbur (28) weitere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Mittwochmorgen erhielten Sebastian Rudy, Ishak Belfodil und ein Mitglied des Trainer-Teams ihre positiven Befunde, ein weiterer Test zeige ein nicht eindeutiges Ergebnis und müsse wiederholt werden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Vor der Bundesliga-Partie beim VfL Wolfsburg (1:2) am Sonntag war bereits bei Angreifer Jacob Bruun Larsen und einem Mitglied des Betreuerstabes eine Infektion nachgewiesen worden. Beide befinden sich ebenfalls ohne Symptome in häuslicher Isolation.

"Wir können uns die Häufung nicht erklären"

Bereits am Dienstag wurde die geplante Trainingseinheit abgesetzt. Der Verein stehe nun im Austausch mit den Gesundheitsbehören, sowie mit den bei ihren Nationalmannschaften abgestellten Spielern. "Wir können uns die Häufung nicht erklären", wird TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen zitiert. "Wir halten uns seit Monaten akribisch und gewissenhaft an das Hygienekonzept. So kamen wir über Monate ohne einen einzigen positiven Fall durch die Pandemie, die uns nun knüppelhart trifft."

Mitte Oktober waren die TSG-Profis Andrej Kramaric und Kasim Adams im Anschluss an Länderspiel-Reisen positiv auf Corona getestet worden. Beide sind nach erfolgter Quarantäne in der vergangenen Woche wieder ins Training eingestiegen.