Nach dem Sieg beim FSV Mainz 05 ist die TSG Hoffenheim wieder ganz nah dran an der Europa League. Doch darüber will im Kraichgau am liebsten niemand sprechen.

Glücklich gewonnen, Platz sieben gefestigt und den Europa-League-Plätzen wieder ganz eng auf die Pelle gerückt - für die TSG Hoffenheim war die Dienstreise zum FSV Mainz 05 ein voller Erfolg. "Meine Mannschaft hat super gekämpft und eine gute Haltung gezeigt", meinte Alfred Schreuder. Da kann der Trainer auch verschmerzen, dass Steven Zuber seinen Elfmeter beim 1:0-Erfolg gegen die Rheinhessen nicht verwandeln konnte (27.). "Steven hat Verantwortung übernommen", sagte Schreuder. "Dann kann man auch mal einen Elfmeter verschießen. Heute kommen wir damit gut weg - aber das gehört zum Fußball."

Dauer 2:22 min Pressekonferenz: FSV Mainz 05 vs TSG 1899 Hoffenheim Mainz 05 hat zuhause mit 0:1 gegen die TSG Hoffenheim verloren. So bewerten die beiden Trainer, Alfred Schreuder (Hoffenheim) und Achim Beierlorzer (Mainz), das Spiel.

Hoffenheim haderte zuletzt oft mit den Effizienz

Hoffenheim ist zwar punktleich mit dem VfL Wolfsburg, steht aber noch immer hinter den Niedersachsen. Das hat vor allem mit fehlender Konstanz und der zuletzt offenkundigen Unfähigkeit zu tun, die Überlegenheit gegen vermeintlich schwächere Gegner in Tore und Punkte umzumünzen. Darum will Schreuder trotz der guten Position vor den letzten fünf Spielen auch nicht von der Europa League sprechen: "Wir können nur unsere eigenen Ergebnisse beeinflussen. Wir müssen uns auf unseren Job konzentrieren." Auch Torschütze Ihlas Bebou will nicht von Europa sprechen: "Wir wollen immer weiter nach oben. Am Ende werden wir dann sehen, wo wir stehen."

In Mainz war Hoffenheim effizient. "Es war ein intensives Spiel", sagte Schreuder. "Meine Mannschaft hat super gekämpft und eine gute Haltung gezeigt. In der zweiten Halbzeit hat sie sehr gut verteidigt und sehr diszipliniert gearbeitet. Ich bin stolz, wie die Mannschaft sich reingehauen hat." Auch wenn der Sieg letztlich etwas glücklich zustande kam, weil auch Mainz 05 gute Möglichkeiten hatte. "Vielleicht hätte Mainz heute mehr verdient gehabt. Aber in den Spielen davor - gegen Paderborn und Hertha - hätten wir mehr verdient gehabt. Das passiert manchmal nicht im Fußball. Das ist unerklärlich", meinte Schreuder.

Pflichtsiege und Bonuspunkte

Kommende Woche spielt Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf. Es ist das erste von drei Spielen, in denen Hoffenheim auf Gegner aus der unteren Tabellen-Region trifft. Diese Spiele - nach Düsseldorf muss Hoffenheim noch in Augsburg und gegen Union Berlin ran - werden wohl der Gradmesser für die Europapokal-Reife der TSG sein. Gegen die Champions-League-Aspiranten RB Leipzig und Borussia Dortmund können die Kraichgauer "Bonuspunkte" holen. Dann kann Hoffenheim weiter von Europa träumen. Denn so richtig sprechen möchte darüber niemand.