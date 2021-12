Hoffenheim geht mit gemischten Gefühlen in die Winterpause

per Mail teilen

Auch wenn es für die TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach nicht für einen Sieg gereicht hat, verabschieden sich die Kraichgauer zufrieden in die Winterpause. Denn durch den Last-Minute-Treffer von Kevin Akpoguma ist die TSG seit nun sechs Spielen ungeschlagen.

In die Freude über Kevin Akpogumas Last-Minute-Treffer zum 1:1 gegen die Borussia Mönchengladbach und dem gemütlichen Winter-Gemach auf einem Europapokal-Platz mischte sich bei der TSG Hoffenheim am Samstagabend dann doch noch ein wenig Frust: "Einserseits natürlich Freude, dass wir den Ausgleich noch erzielt haben. Andererseits war das Gefühl da, dass wir die Chance haben, das Spiel komplett zu drehen, wenn wir das Tor ein wenig früher machen", sagte Hoffenheims Chefcoach Sebastian Hoeneß. "Aber durch den Lucky-Punch am Schluss sind wir doch irgendwie happy."

Das Gegentor von Breel Emobol (35.) fiel in der Phase, in der Hoffenheim das Spiel eigentlich ganz gut im Griff hatte und sich anschickte, selbst in Führung zu gehen. Doch laut Trainer Hoeneß waren seine Spieler dann "zu sorglos und haben einige lange Bälle schlecht verteidigt". Auch danach war Hoffenheim die bessere Mannschaft. Einziges Manko: Die Kraichgauer trafen das Tor nicht - bis Kevin Akpogumas kam.

Akpoguma wird zu Hoffenheims Serien-Helden

Der neue Rechtsverteidiger (vergangene Saison wurde der 1,92 Meter große Deutsch-Nigerianer überwiegend in der Innenverteidigung eingesetzt) war erst wenige Minuten auf dem Platz, als er seinen Hoffenheimern die Serie zum Weihnachtsfest rettete. Dank dieser Serie von nun sechs ungeschlagenen Spielen nacheinander startet Hoffenheim mit 28 Punkten in die Rückrunde und kann sogar von der Champions League träumen. Und das, nachdem die Kraichgauer zuvor im grauen Mittelmaß der Bundesliga-Tabelle zu versinken drohten.

"Wir sind oft zurückgekommen in dieser Hinrunde; das zeichnet die Mentalität der Truppe aus", sagte Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann. "Wir sind eine eingeschweißte Truppe."

Für Trainer Sebastian Hoeneß kam die jüngste Entwicklung hingegen nicht überraschend: "Ich habe gesehen, dass wir in eine gute Richtung gehen", sagte der 39-Jährige. "Und irgendwann ist es dann auch übergangenen in konstant gute Ergebnisse." Für die Rückrunde hat er sich dementsprechend viel vorgenommen: "Wir wissen, wie stark wir sein können, wenn wir geschlossen sind und den Spirit haben. Wenn wir fit sind, können wir richtig was erreichen. Und das wollen wir auch tun."