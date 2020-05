Die TSG Hoffenheim hat den Re-Start nach der Corona-Pause verpatzt. Beim 0:3 gegen Hertha BSC zeigte die Mannschaft von Alfred Schreuder eine gruselige Leistung.

Zum Re-Start nach der Corona-Pause musste die TSG Hoffenheim einen Rückschlag im Kampf um die Europa-League-Plätze hinnehmen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der Christoph Baumgartner die beste Chance für Hoffenheim vergab (28.), sorgten Kevin Akpoguma mit einem Eigentor (58.) und der ehemalige Hoffenheimer Vedad Ibisevic (60.) innerhalb von nur zwei Minuten für einen deutlichen Rückstand. Hoffenheims Schreuder wechselte offensiv und versuchte so noch einmal Druck zu erzeugen, doch das brachte nichts.Matheus Cunha stellte mit seinem Tor (74.) den Endstand her. Torwart Oliver Baumann sah die deutliche Niederlage jedoch gelassen: "Drei Viertel des Spiels waren durchaus in Ordnung. Wir haben Möglichkeiten gehabt. Eine Riesen-Möglichkeit hatten wir, wo wir den Ausgleich hätten machen können zu dem Zeitpunkt. Letztendlich hat es Berlin mit den Toren einen Ticken zu einfach gehabt."

Allerdings wartet die Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg und hat nun zwei Punkte Rückstand auf die Europa-League-Plätze. Für Schreuder jedoch kein Weltuntergang: "Wir haben die Chance, das 1:0 zu machen. Wir machen es nicht. Wir kommen gut aus der Kabine und haben wieder eine große Chance, er geht wieder nicht rein. Nach dem 0:3 hat es sich so angefühlt, dass wir die Kontrolle nicht mehr hatten. Die Jungs haben es die ersten 60, 70 Minuten gut gemacht."

Hertha-Profis sorgen erneut für Diskussionen

Die Profis von Hertha BSC werden in der kommenden Woche wohl erneut für Diskussionen sorgen: Mehrfach kamen sich die Berliner beim Torjubel recht nahe und haben damit gegen das Abstandsgebot beim Torjubel verstoßen. Matheus Cunha klopfte Vedad Ibisevic auf den Kopf und nahm den Kapitän von hinten in den Arm. Ihr inzwischen suspendierter Teamkollege Salomon Kalou hatte mit seinem Kabinen-Video inklusive zahlreicher Handshakes den Kritikern des DFL-Konzepts reichlich Argumente geliefert.

