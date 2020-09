Die TSG Hoffenheim hat einen überraschenden Sieg gegen den FC Bayern München geholt. Einziger Wermutstropfen beim 4:1 gegen den deutschen Meister ist eine wohl schwere Verletzung von Emir Bicakcic.

Ermin Bicakcic, Munas Dabbur und zweimal Andrej Kramaric haben die TSG Hoffenheim zu einem 4:1-Sieg gegen den FC Bayern München geschossen. Nur Joshua Kimmich traf für die Münchner. Ermin Bicakcic (16.) und Munas Dabbur (24.) schossen Hoffenheim früh 2:0 in Führung. Nach Kimmichs Anschluss-Treffer (36.) keimte wieder Hoffnung beim Champions-League-Sieger auf, die nur rund 60 Stunden nach dem Gewinn des Supercups teilweise müde wirkten. Andrej Kramaric besiegelte mit seinen Treffern zum 3:1 (77.) und per Foulelfmeter zum 4:1 (90.+2) die erste Pleite der Münchner nach 21 Spielen in Serie ohne Niederlage und die erste Niederlage von Hansi Flick als Bayern-Trainer.

Sebastian Hoeneß mit erstem Sieg im Familien-Duell

Für Hoffenheims neuen Trainer Sebastian Hoeneß, den Neffen von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, war die Überraschung am Sonntag ein besonderer Triumph. Der 38-Jährige hatte vergangene Saison noch den FC Bayern II zur Drittliga-Meisterschaft geführt.

Nach einer etwas pomadigen, aber überlegenen Anfangsphase der Münchner nutzte die TSG ihre ersten beiden Chancen eiskalt: Bicakcic köpfte nach einer Ecke das 1:0, Dabbur düpierte nach einem Patzer von Benjamin Pavard Nationalkeeper Manuel Neuer mit einem Heber. Da nahm Flick auf der Bank erstmal einen kräftigen Schluck aus der Wasserflasche.

Torschütze Bicakcic verletzt ausgewechselt

Die Bayern-Abwehr ließ den Hoffenheimern weiterhin ungeahnte Schlupflöcher: So hatte Christoph Baumgartner nach einer knappen halben Stunde schon das 3:0 auf dem Fuß, der Ball ging aber drüber. Von Lewandowski-Vertreter Joshua Zirkzee war bis dahin nichts zu sehen. Dabei musste die TSG auf ihren Kapitän und Abwehrchef Benjamin Hübner verzichten, zudem humpelte Bicakcic noch vor der Pause verletzt raus. Die TSG 1899 Hoffenheim rechnet mit einer längeren Ausfallzeit des Abwehrspielers. "Das ist ein Riesen-Wermutstropfen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß. "Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass es eine schlimmere Verletzung ist." Eine genaue Diagnose gab es am Sonntag noch nicht, die Hoffenheimer gehen von einer schweren Knieverletzung aus. Den Hoffenheimern fehlt derzeit mit dem verletzten Kapitän Benjamin Hübner ein weiterer Leistungsträger.

Nach dem Wiederanpfiff verpasste Dabbur gleich zweimal das 3:1 (51.). In der zunehmend hektischen Partie rieben sich die Münchner in Zweikämpfen auf. Hoffenheims Torwart Oliver Baumann hatte in seinem 200. Bundesliga-Spiel weitaus weniger zu tun als sein Gegenüber Neuer. Dafür konnte er am Ende umso mehr feiern.