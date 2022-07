Deal geplatzt? Alexander Djiku kommt wohl doch nicht nach Hoffenheim

Der Wechsel von Alexander Djiku zur TSG Hoffenheim schien bereits so gut wie sicher, doch nun droht der Transfer zu platzen. Grund dafür sollen neue Forderungen des Bruders von Djiku sein.

Den obligatorischen Medizincheck hatte Alexander Djiku schon absolviert und bestanden, zur Vertragsunterschrift beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim wird es aber wahrscheinlich nicht kommen. Wie die französische Zeitung "L'Équipe" berichtet, sind die Verhandlungen mit dem Abwehrspieler von Racing Straßburg auf der Zielgeraden noch gescheitert.

Forderte Djikus Bruder höhere Prämien?

Der 27-jährige Djiku wird von seinem Bruder beraten. Dieser soll kurz vor dem Abschluss der Gespräche mehr Prämien gefordert haben, als zuvor in den Verhandlungen vereinbart wurden. Deshalb habe die TSG Hoffenheim im letzten Moment Abstand von einer Verpflichtung des ghanaischen Nationalspielers genommen, so der Medienbericht weiter.

Zuvor seien sich Hoffenheim und Straßburg über eine Ablösesumme von rund sechs Millionen Euro plus Boni einig gewesen sein. Zudem sollte Djiku bei den Kraichgauern mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet werden. Die angebliche Forderung von weiteren Zahlungen könnte den gesamten Deal nun zum Platzen bringen.

Von Montpellier über Korsika ins Elsass

Djiku stand die vergangenen drei Jahre bei den Elsässern von RC Straßburg unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit 86 Spiele, in denen er auch zwei Tore erzielte. Der 27-Jährige mit ghanaischen Wurzeln wurde in Montpellier geboren und begann seine Karriere beim damaligen Erstligisten SC Bastia auf Korsika. Über Caen führte in sein Weg als Profi schließlich 2019 für eine Ablösesumme von 4,5 Millionen Euro nach Straßburg, wo er auf Anhieb Stammspieler wurde.