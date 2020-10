Im Kader des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim gibt es zwei Corona-Fälle. Beide Spieler seien in Deutschland nach ihrer Rückkehr von Länderspiel-Reisen im Ausland positiv auf Covid-19 getestet worden.

Wie die TSG am Freitagmittag mitteilte, hatten beide Profis nach ihrer Rückkehr "keinerlei Kontakt zu Teamkollegen der TSG oder Staff-Mitgliedern und befinden sich nun in häuslicher Quarantäne". Zudem seien beide Spieler symptomfrei. Die Namen der beiden Profis nannte der Verein nicht.

Die Hoffenheimer gaben auch bekannt, dass sich ein weiterer Spieler ebenfalls in Quarantäne befinde. Grund dafür sei eine "Corona-Erkrankung im direkten familiären Umfeld" des Spielers. Die Corona-Tests der weiteren Team-Mitglieder am Donnerstag und am vergangenen Dienstag waren allesamt negativ, so der Verein weiter.

Inwiefern die positiven Corona-Tests bei der TSG Hoffenheim Auswirkungen auf das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr) haben, ist nicht bekannt. Die Hoffenheimer planen mit 6.030 Zuschauern in der Arena.