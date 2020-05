Die TSG Hoffenheim hat im Heimspiel gegen den 1. FC Köln beinahe einen kuriosen Wechselfehler begangen. Die Beteiligten: Benjamin Hübner, Havard Nordtveit und Jacob Bruun Larsen.

Hoffenheim gegen Köln - dieses Spiel lieferte am Mittwochabend alles, was ein Fußballspiel zu bieten hat. Gegebene Tore, Videobeweise, ein annulliertes Tor, Platzverweise und einen verschossenen Elfmeter. Am Ende gewann Hoffenheim die wilde Partie mit 3:1. Doch beinahe hätten sich die Kraichgauer selbst um den Lohn ihrer Arbeit gebracht. Was war passiert?

Es lief die 50. Minute des Bundesligaspiels zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln. Die Gastgeber aus dem Kraichgau führten komfortabel mit 3:0, alles schien genau nach dem Geschmack der Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder zu laufen. Doch dann das: Hoffenheims Verteidiger Benjamin Hübner foulte Kölns Dominick Drexler. Hübner war bereits mit Gelb verwarnt worden, Schiedsrichter Felix Brych blieb keine Wahl und stellte Hübner mit Gelb-Rot vom Platz.

Exakt zu dieser Zeit machte sich Havard Nordtveit für seine Einwechslung bei der TSG Hoffenheim bereit. Benjamin Hübner, der sich selbst bei der Aktion gegen Drexler verletzte, humpelte angeschlagen vom Platz und Havard Nordtveit betrat den Rasen. Es gab ja Freistoß für den 1. FC Köln nach dem Foul von Hübner an Drexler, und Nordtveit sortierte sich sofort im Strafraum der Hoffenheimer ein, um eine mögliche Flanke zu verteidigen. Das Problem: Hoffenheim stand wieder mit elf Spielern auf dem Platz, dabei hätte die TSG nach dem Platzverweis gegen Hübner nur noch mit zehn Spielern weitermachen dürfen.

"Bruuuun"!

Der Kölner Mark Uth stand schon zur Ausführung des Freistoßes bereit, als über die Stadionmikrofone wilde Rufe von der Hoffenheimer Bank zu vernehmen waren. Unter anderem ein lautes und langgezogenes "Bruuuun". Gemeint war Jacob Bruun Larsen, der sich in der Zwei-Mann-Mauer positioniert hatte. Und Bruun Larsen hatte verstanden. Noch bevor Schiedsrichter Felix Brych das Spiel wieder frei gab, lief der Däne flink über die Seitenlinie vom Spielfeld und verhinderte so einen kuriosen Wechselfehler.

Ob Schiedsrichter Felix Brych das Spiel überhaupt wieder angepfiffen hätte, obwohl elf anstatt zehn Hoffenheimer auf dem Feld standen, ist fraglich. Dass es darüber wohl kaum weitere Diskussionen geben wird, liegt am Einschreiten der Hoffenheimer Verantwortlichen in letzter Sekunde. Und einem lautstarken "Bruuuun".