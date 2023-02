Auch mit dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo kann die TSG Hoffenheim nicht gewinnen. Noch nicht? Oder setzt sich die Serie weiter fort?

Als die TSG Hoffenheim am 14. Oktober mit einem 3:0 vom Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 zurückkehrte, war die Welt im Kraichgau noch in Ordnung. Das Team des erst im Sommer geholten Trainers André Breitenreiter kletterte zwischenzeitlich auf Champions-League-Platz vier. Die, wie in jedem Jahr, relativ hoch gesteckten Ziele des Klubs, schienen endlich wieder einmal in Erfüllung zu gehen. Vier Monate später ist von dieser Euphorie, dieser Aufbruchstimmung nichts mehr zu spüren. Auf einen weiteren Bundesliga-Sieg wartet 1899 seitdem vergebens, zu den damals 17 Punkten kamen in zehn weiteren Spielen nur noch zwei dazu - bei den Unentschieden in Köln und beim VfB Stuttgart. Auch im DFB-Pokal war im Achtelfinale Schluss, nach einem 1:3 bei RB Leipzig.

Misslungene Premiere: Der neue Coach Pellegrino Matarazzo verliert mit der TSG Hoffenheim das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen IMAGO Imago/Sportfoto Rudel

Matarazzo für Breitenreiter

Coach André Breitenreiter musste gehen und wurde mittlerweile durch Pellegrino Matarazzo ersetzt, eine durchaus nachvollziehbare Lösung. Der US- Amerikaner, zuletzt beim VfB Stuttgart in der Verantwortung, kennt Umfeld und Infrastruktur der TSG, war vor seiner Amtszeit beim VfB bereits U17-Coach und Co-Trainer bei den Profis unter Julian Nagelsmann. Ihm die aktuelle 1:3 Niederlage gegen Bayer Leverkusen bei der kurzen Vorbereitungszeit anzukreiden, wäre nicht sehr fair. Allerdings, und das war schon auffällig am Samstag, machte das Team gegen Leverkusen nicht gerade den Eindruck eines befreiten Aufspielens. Vielmehr war, auch mit neuem Übungsleiter an der Seite, die Verunsicherung über fast die gesamte Spielzeit zu spüren. Oder, wie es Hoffenheims Neuzugang Thomas Delaney nach der Partie auf den Punkt brachte: "Die ersten 60 Minuten waren schlimm."

Frust bei den Fans

Eine Meinung, die von den immer weniger werdenden Fans im Stadion geteilt wird. Gerade einmal 20.619 Zuschauer hatten gegen Bayer Leverkusen den Weg in die Sinsheimer Arena angetreten. Viele von ihnen waren beim einzigen Treffer der TSG durch Nsoki zum 1:3 Endstand bereits auf dem Weg nach Hause. Zuvor hatten einige TSG-Anhänger der Fangruppe "Young Boyz 07" ihren Ärger mit Bannern in der Südkurve zum Ausdruck gebracht. Die Kritik richtete sich dabei sowohl an die Vereinsführung, als auch an Mehrheitseigner Dietmar Hopp. "Wenn Dietmar senkt den Daumen, muss auch André daran glauben", so die Anspielung auf die weiterhin große Einflussnahme des 82-Jährigen. "TSG: Der Fisch stinkt immer vom Kopf her", stand auf einem weiteren Plakat.

Von den Fans kritisiert: Der Hoffenheimer Mehrheitseigner und Mäzen Dietmar Hopp IMAGO Imago/ Michael Weber

Wie sieht die Ursachenforschung aus?

Wie aber lässt sich der Negativlauf, und damit ein Abrutschen in Richtung Abstiegsplätze aufhalten? Und wie sorgt man wieder für Freude und Zufriedenheit bei den Fans? Die einfache Antwort auf diese Fragen heißt: durch Erfolge. Fakt ist, das Potenzial des Kaders, der jüngst noch einmal durch die erfahrenen Thomas Delaney und John Anthony Brooks verstärkt wurde, ist mit Sicherheit wesentlich höher als dies der aktuelle Tabellenstand 14 aussagt. Und da sich Fußball bekanntlich auch, so hat es einmal der Gladbacher Rainer Bonhof ausgedrückt, 'zwischen den Ohren' abspielt, sind jetzt vor allem Trainerteam und vielleicht auch die Psychologen gefragt. Damit vielleicht schon am Freitag beim wichtigen Auswärtsspiel in Augsburg der Schalter umgelegt werden kann. Daneben sollte sich die Vereinsführung, allen voran Mäzen Dietmar Hopp, überlegen, die Saisonziele in Zukunft etwas diskreter zu formulieren.