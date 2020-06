Jesse Marsch (46) hat die komplette Fußballwelt von Red Bull einmal durchlaufen. Cheftrainer in New York. Co-Trainer unter Rangnick in Leipzig. Aktuell Cheftrainer von der "Filiale" in Salzburg. Der BVB wurde mit ihm in Verbindung gebracht. Salzburg ist nur ein Sprungbrett für den US-Amerikaner, der laut eigenen Aussagen ein ordentliches "Denglisch" spricht.

Imago Imago Images