Nach der Trennung von Alfred Schreuder ist die TSG Hoffenheim weiter auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Der als Wunschkandidat gehandelte Florian Kohfeldt bleibt in Bremen.

Freitagmittag, kurz nach zwölf Uhr, war alles geklärt. Werder Bremen und Trainer Florian Kohfeldt bestätigten in einer Pressekonferenz hochoffiziell, dass sie auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten werden. Der 37-Jährige bleibt also an der Weser, ein möglicher Wechsel in den Kraichgau ist damit endgültig vom Tisch.

Florian Kohfeldt galt als Wunschkandidat

Kohfeldt war zuletzt als Wunschkandidat für die Cheftrainer-Position bei der TSG Hoffenheim gehandelt worden. "Ein Supertyp", wie Kollegen von Radio Bremen auf SWR-Anfrage betonten. Der Werder-Coach wird trotz des Beinahe-Abstiegs mit Werder in der Bundesliga-Szene hochgeschätzt, hätte mit seiner Art als Person und wie er Fußball spielen lässt, wunderbar in den Kraichgau gepasst. Der Fußballlehrer steht aber noch bis 2023 bei Werder unter Vertrag. Sportchef Frank Baumann hatte ihm auch im Abstiegskampf wiederholt das Vertrauen ausgesprochen, zuletzt erst am Montag in Heidenheim nach der erfolgreich erfüllten "Mission Klassenerhalt".

Wer folgt als Cheftrainer auf Alfred Schreuder?

Nach Informationen Bremer Medien hatte Florian Kohfeldt einen für diese Woche anberaumten Gesprächstermin in Hoffenheim abgesagt. Alexander Rosen, der Direktor Profifußball der TSG, bastelt also weiter eifrig an der wichtigsten sportlichen Personalie, sucht weiter akribisch den neuen Cheftrainer. Und hofft auf mehr Nachhaltigkeit als zuletzt mit der Verpflichtung Alfred Schreuders als Nachfolger von Julian Nagelsmann. Die Beziehung Schreuder und Hoffenheim endete abrupt schon nach einem knappen Jahr am 9. Juni. Vier Spieltage vor Saisonende.

TSG-Sportchef Alexander Rosen Imago Poolfoto

Unterschiedliche Auffassungen in Zukunftsfragen, hieß es offiziell. Die TSG stand zu diesem Zeitpunkt immerhin auf Platz sieben, hatte aber mehr und mehr den viel zitierten "Hoffenheim-Style" vermissen lassen.

Hoffenheim will eine externe Lösung

Erst unter der jungen Interimslösung mit Co-Trainer Matthias Kaltenbach, U19-Coach Marcel Rapp und Ex-Profi Kai Herdling an der Spitze, kehrte Hoffenheim zurück zum TSG-typischen fanatisch-begeisternden Offensiv-Fußball, gewann drei von vier Spielen und buchte zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte das Ticket für Europa.

Dauer 0:27 min Alexander Rosen "Sechster werden ist ganz herausragend" Alexander Rosen "Sechster werden ist ganz herausragend"

Trotzdem hat diese erfrischende Konstellation keine Zukunft. Das hatte Alexander Rosen von Beginn an betont und gilt auch weiterhin. Was unter anderem auch dem Umstand geschuldet ist, dass Matthias Kaltenbach (noch) keine Fußballlehrer-Lizenz besitzt. Es wird bei der TSG also in jedem Fall eine externe Lösung der Trainer-Frage geben.

Kommen jetzt Manuel Baum oder Sandro Schwarz ins Spiel?

Nachdem Florian Kohfeldt in Bremen bleibt, richtet sich der Hoffenheimer Blick jetzt auf andere Kandidaten. Da wäre beispielsweise Manuel Baum (40). Der aktuelle Coach der deutschen U20-Nationalmannschaft trainierte von Dezember 2016 bis April 2019 in der Bundesliga den FC Augsburg. In Sachen Entwicklung junger Spieler gilt der Sportwissenschaftler sicherlich als geeigneter Kandidat. Baum war vor seiner Zeit als Cheftrainer in Augsburg auch Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

Auf dem aktuellen "Trainer-Markt" ist auch Sandro Schwarz zu haben. Er wurde schon früh mit Hoffenheim in Verbindung gebracht. Der gebürtige Mainzer stieg beim FSV über die U-Mannschaften und das Regionalliga-Team bis in die Bundesliga kontinuierlich die Trainer-Karriereleiter hoch. Nach seiner Entlassung in Mainz im November 2019 ist Sandro Schwarz ohne neue Aufgabe. Der 41-Jährige galt schon vor Jahren bei den Hoffenheimer Verantwortlichen als interessantes Trainer-Talent.

Schwarz wurde übrigens auch als Kandidat und Plan-B bei Werder Bremen gehandelt, falls Florian Kohfeldt doch den Verein verlassen hätte.

Kehrt möglicherweise Peter Zeidler zurück in den Kraichgau?

Nach Informationen von SWR Sport wird bei der TSG Hoffenheim auch der Name Peter Zeidler diskutiert. Der Schwabe war von 2008 bis 2011 unter Ralf Rangnick drei Jahre lang Co-Trainer bei der TSG Hoffenheim, kennt also den Verein und das Umfeld aus dem Effeff.

Peter Zeidler, Trainer des FC St. Gallen Imago Imago

Der 57-Jährige gilt als angenehmer Mensch und großer Förderer von Talenten, was er aktuell in der Schweizer Liga beim FC St.Gallen beweist. Der einstige Gymnasiallehrer aus Schwäbisch Gmünd formte in St.Gallen ein blutjunges Team und spielt bei den Eidgenossen überraschend um die Meisterschaft: "Wir sind die jungen Wilden, die attackieren und nach vorne spielen", wird Zeidler zitiert.

Mit dieser Einstellung würde der Fußballlehrer Peter Zeidler passgenau den "Hoffenheim-Style" treffen....

Ex-VfB-Coach Tim Walter kein Thema

Der immer wieder ins Spiel gebrachte Ex-Trainer des VfB Stuttgart, Tim Walter, ist aktuell ebenso wenig ein Thema, wie der frühere Schalker Domenico Tedesco, der einst in der Hoffenheimer Jugendabteilung Trainer-Erfahrung sammelte, und der weiterhin Spartak Moskau betreut. Auch der vor ein paar Tagen plötzlich als heißer Kandidat genannte Würzburger Zweitliga-Aufstiegstrainer Michael Schiele war nach Informationen von SWR Sport nie in der engeren Auswahl. Schiele hat inzwischen auch seinen Vertrag bei den Franken verlängert.