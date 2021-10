Teamcheck TSG Hoffenheim: Konstant ist nur die Inkonstanz

Die TSG Hoffenheim hat einen durchwachsenen Saisonstart hinter sich. Nach sieben Spielen stehen die Kraichgauer in der Länderspielpause nur auf Tabellenplatz elf. Der Anspruch ist ein anderer.

Der Saisonstart

Sieg, Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Sieg: Konstant ist bei der TSG Hoffenheim auch in dieser Saison nur die Inkonstanz in der sportlichen Fieberkurve. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Biederes Mittelmaß. Acht Punkte nach sieben Spielen und Tabellenplatz elf kann nicht der Anspruch der ambitionierten Kraichgauer sein. Nicht mit dem üppig besetzten Kader und in dieser Saison ohne Zusatzbelastung in der Europa League.

"Weiter oben angreifen", war das Motto vor dem Saisonstart. Anspruch und Wirklichkeit klaffen

aber im Herbst 2021 weit auseinander. Die Erwartungshaltung ist eine ganz andere. Erst in der Mitgliederversammlung Anfang Oktober bekräftigte Gesellschafter Dietmar Hopp seine Absicht und Erwartungshaltung, künftig unter den Top-Sechs der Bundesligatabelle mitspielen zu wollen und regelmäßig durch Europa zu reisen.

Besorgniserregend ist bei der TSG Hoffenheim die Zuschauerentwicklung. Jeweils nur gut 8.000 Fans gegen Union Berlin, Mainz und Wolfsburg, obwohl 15.000 in der Sinsheimer Arena erlaubt wären: Die TSG Hoffenheim ist Letzter in der Zuschauertabelle und schafft es momentan nicht, den Großteil seiner Anhängerschaft mitzunehmen. Das hat, neben der Pandemie, natürlich auch sportliche Gründe. Zuletzt wurde von der Vereinsführung der Slogan "Wir mit Euch!" kreiert, um Zusammengehörigkeit zu formulieren und Abhilfe zu schaffen. Ob's hilft?

Was läuft schon gut?

Wenn es mal richtig rund läuft bei der TSG Hoffenheim, wie beim 4:0 in Augsburg, beim vor allem in der Schlussphase couragierten Auftritt in Dortmund oder nach der Pause beim 3:1 gegen Wolfsburg, dann bietet das begabte Hoffenheimer Team läuferisch und fußballerisch ein sehr gefälliges Gesamtpaket. Die TSG besitzt eigentlich genug interessantes und spannendes Personal und Potenzial im Kader, um jedem Gegner in der Liga gefährlich werden zu können.

Eine entscheidende und vor allem konstante Weiterentwicklung wird unter Trainer Sebastian Hoeneß (seit Sommer 2020 in Hoffenheim) aber nach wie vor vermisst. Das gilt allerdings auch für zahlreiche Spieler, die schon länger in ihrer Leistungsentfaltung stagnieren. Immer wieder hat man als TSG-Beobachter den Eindruck: Ein Schritt vor, ein Schritt zurück.

Hoffenheims Neu-Nationalspieler David Raum imago images Imago

Erfreulich ist in jedem Fall die Perspektive einiger Jung-Profis wie der Neuzugänge David Raum (23) und Angelo Stiller (20/siehe unten) sowie des schon länger etablierten Christoph Baumgartner (22). Der österreichische Nationalspieler gilt schon länger als das neue "Tafelsilber" der Hoffenheimer. Der leichtfüßige Fußballer ist, trotz einiger Schwankungen, auf bestem Weg zum Klassespieler. Gut, dass es Alexander Rosen, Direktor Profifußball der TSG, gelungen ist, mit dem Mittelfeldspieler eine längerfristige Vertragsverlängerung zu vereinbaren.

Durchaus Freude bereitet bis jetzt auch der zweite Anlauf von Jacob Bruun Larsen in Hoffenheim. Der Ex-Dortmunder war im Sommer von seiner Ausleihe aus Anderlecht in den Kraichgau zurückgekommen, zeigte auf der linken Außenbahn einige gute Auftritte und schoss bereits drei Tore.

Was muss besser werden?

Wie schon in der vergangenen Saison gelingt es der TSG Hoffenheim einfach nicht, um es in der Autofahrersprache auszudrücken, seine zahlreichen PS dauerhaft auf den Asphalt zu bringen. Gefällige Spielphasen wechseln sich munter mit schwächeren ab. Beispiel: Die ärgerliche Heimpleite gegen Mainz. Hoffenheim kassiert nach wie vor - so zuletzt beim 1:3 in Stuttgart - zu viele einfache Gegentore.

Auffällig auch, dass in spielentscheidenden Momenten - so drückte sich auch Torhüter Oliver Baumann gegenüber SWR Sport aus - die gewisse "Schärfe" im Auftreten fehlt. Zu nachlässig in der Konzentration, in der Körpersprache, in den Zweikämpfen. Gerade in diesem Bereich fehlen der TSG mit den beiden seit über einem Jahr verletzten Innenverteidigern Benjamin Hübner (Fuß-OP) und Ermin Bicakcic (Kreuzbandriss) die beiden Aggressiv-Leader auf dem Platz, die den Gegner körperlich und verbal in die Schranken weisen. Auffällig, dass sich in dieser langen Zeit ihrer Abwesenheit nicht andere Spieler in diese Rolle hineinwachsen konnten.

Hoffenheims Goalgetter Andrej Kramaric hat erst ein Tor geschossen imago images Imago

Auffällig ist nach wie vor auch die starke Abhängigkeit von der Treffsicherheit des Top-Torjägers Andrej Kramaric, der in dieser Saison mit fehlender Effizienz im Abschluß hadert (erst ein Treffer in sieben Spielen). Immerhin überzeugt Kramaric bislang mit vier Assists als bester Vorbereiter. Neben dem Kroaten konnte sich keiner der anderen namhaften Angreifer (Dabbur, Bebou, Skov, bis zu seinem Wechsel Belfodil) als verlässlicher Toremacher etablieren. Immerhin: Der junge Franzose Georginio Rutter (19) gilt als großes Talent und ließ sein Können phasenweise schon aufblitzen.

Wie präsentieren sich die Neuen?

David Raum ist bislang der perfekte Neuzugang. Ablösefrei von Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth verpflichtet, etablierte sich der Linksverteidiger und U21-Europameister binnen weniger Wochen nicht nur als unverzichtbarer Stammspieler, er schaffte sogar nach nur wenigen Bundesligaspielen den Sprung zu Hansi Flick in die A-Nationalmannschaft. Der 23-Jährige besticht mit Wucht, Schnelligkeit und viel Laufarbeit.

David Raum ist auch der Hoffenheimer Spieler mit den bislang meisten Ballkontakten, keine Selbstverständlichkeit für einen Außenbahnspieler. In der Bundesliga hat er nach dem Stuttgarter Borna Sosa zudem die meisten Flanken geschlagen. Raum ist Schnäppchen und Königstransfer von "Kader-Baumeister" Alexander Rosen.

Einen klasse Saisonstart zeigte auch der zweite Neue. Angelo Stiller, ebenfalls ablösefrei von der Drittliga-Mannschaft des FC Bayern gekommen, stand in den ersten drei Saisonspielen jeweils in der Hoffenheimer Startelf und zeigte vor allem fußballerisch prima Ansätze. Körperlich muss er als Bundesliga-Debütant noch an sich arbeiten und explosiver werden. Der gebürtige Münchner ist als Sechser auch wichtige Stammkraft in der neuformierten U21-Nationalspieler und gilt mit seinen gerade mal 20 Jahren als große Zukunftshoffnung. Aktuell steht Angelo Stiller hinter den etablierten Florian Grillitsch und Diadie Samassekou im zweiten Glied.