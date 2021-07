Talententwicklung ist bei der TSG Hoffenheim nichts Neues. Mit dem erst 16-jährigen Tom Bischof mischt jetzt der nächste Hochbegabte in der Vorbereitung bei den Bundesliga-Profis mit.

Wer den Jungen im Training in Zuzenhausen etwas genauer beobachtet, der ist sofort angetan. Leichtfüßiger Lauf, geschmeidige Bewegungen, frech am Ball. Seit dem Start der Saisonvorbereitung ist Tom Bischof wie selbstverständlich zwischen den namhaften Hoffenheimer Bundesligastars unterwegs, ohne Scheu und Berührungsängste. Eine erstaunliche Geschichte, denn dieser Tom Bischof ist Ende Juni erst 16 Jahre alt geworden. Ein U-17-Spieler inmitten hartgesottener Profis.

Schnupperkurs im Bundesligateam

TSG-Trainer Sebastian Hoeneß gefällt das: "Er ist eines unserer größten Talente die wir haben, es ist ein Reinschnuppern", sagt Hoeneß gegenüber SWR Sport, "er wird die Vorbereitung bei uns mitmachen."

Die dunklen Haare an den Seiten raspelkurz geschnitten, die Gesichtszüge noch jugendlich, der Körperbau schmal, gilt der Mittelfeldspieler als hochbegabt. Als eines der Top-Talente seines Jahrgangs 2005 in Deutschland. "Wir haben in der Vorbereitungszeit immer auch Jugendspieler mit dabei", verweist ein Sprecher der TSG Hoffenheim im Gespräch mit SWR Sport auf gewohnte Strukturen der Talentförderung im Kraichgau, "sie sollen perspektivisch an den Bundesligakader herangeführt werden".

So gesehen eigentlich nichts Außergewöhnliches bei der TSG, neben Tom Bischof sind das in diesem Sommer auch der österreichische Innenverteidiger Gabriel Heider (19) und Torhüter Nahuel Noll (18).

Und doch stechen bei einem erst 16-Jährigen wie Tom Bischof Alter und Begabung besonders heraus. In der U17-Bundesliga schoss er in der abgebrochenen Pandemie-Saison in fünf Spielen drei Tore. Nationalspieler ist er auch, für die deutsche U16 war er zweimal im Einsatz (ein Treffer). Auch kommende Saison könnte er noch in der U17 spielen, steht aber bereits im Kader der Hoffenheimer U19. Und eben perspektivisch im Bundesligateam.

Die Bayern auf der Jagd nach Tom Bischof?

Gerüchten zufolge sollen die Spitzenklubs Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig längst um die Gunst und Zukunft des Spielers buhlen, gerade die Spur nach München könnte "heiß" werden. Wurde doch beim Rekordmeister gerade erst mit Julian Nagelsmann ein neuer Cheftrainer mit intensiver Hoffenheimer Vergangenheit installiert. Und der künftige U19-Trainer der Bayern heißt Danny Galm - er ist der bisherige Coach von Tom Bischof bei der TSG.

Hoffenheims Tom Bischof (im weißen Trikot im U-16-Länderspiel gegen Dänemark) Imago Imago

Fördervertrag in Hoffenheim bis 2022

In Aschaffenburg geboren, in Amorbach im Odenwald aufgewachsen, wechselte Tom Bischof mit 10 Jahren als Fußball-Knirps in die Hoffenheimer Nachwuchs-Akademie, wo sein außergewönliches Talent weiter entwickelt wurde. Sein Jugend-Fördervertrag läuft noch ein Jahr bis 2022. Was danach kommt? Momentan noch offen.

Wobei die Hoffenheimer mit dem jetzigen Bundesliga-Schnupperkurs dem Spieler wichtige und klare Perspektiven aufzeigen. Sie bauen auf Bischof, wollen ihn halten. Und die Vergangenheit hat an Beispielen wie Niklas Süle, Stefan Posch, Kevin Akpoguma, Christoph Baumgartner oder Dennis Geiger gezeigt, dass gerade im Kraichgau der Sprung vom begabten Jugendspieler zum gestanden Bundesliga-Profi immer wieder vorbildlich gelingt.

Tom Bischof der nächste Bundesliga-Teenie der TSG?

TSG-Trainer Sebastian Hoeneß wird versuchen, Tom Bischof, seinem jüngsten Hochbegabten, den Weg zu ebnen: "Es ist einfach auch in der DNA unseres Klubs, junge Spieler oben mit einzubauen, das haben wir letztes Jahr gemacht und das werden wir jetzt fortsetzen, zumal ich selbst aus der Jugendarbeit komme".

Letzte Saison schafften unter Hoeneß die Hoffenheimer "Teenies" Melayro Bogarde (19), Maximilian Beier (18) und Marco John (19) aus der eigenen Akademie den Sprung in die Bundesliga. Tom Bischof aus Amorbach im Odenwald könnte der nächste sein, mit gerade einmal 16 Jahren.