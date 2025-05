Kickoff für die neue Saison ist der 6. Juli. Ab dann bereiten sich die Hoffenheimer auf die kommende Bundesliga-Saison und das anstehende DFB-Pokalspiel vor.

Nach einer schwierigen Saison, in der die Hoffenheimer den Abstieg gerade so verhindern konnten, geht es in die neue Spielzeit ohne Dreifachbelastung – dafür mit altem Trainer und neuem Fokus.

So läuft der Sommer für die TSG Hoffenheim

Das erste Testspiel für die neue Saison bestreitet die TSG Hoffenheim am 12. Juli. In Mühlhausen treffen die Kraichgauer auf den Drittplatzierten der vergangenen Regionalliga-Südwest-Saison, den SGV Freiberg. Vier Tage später folgt ein weiteres Testspiel gegen den Bezirksligisten Sportfreunde Lauffen. Die Mannschaft aus Lauffen hatte das Aufeinandertreffen über eine Vereinsaktion gewonnen. Ein drittes Testspiel ist für den 19. Juli gegen die SV Elversberg terminiert. Austragungsort ist Zuzenhausen.

Trainingslager in Tirol

Nur kurze Zeit später, am 27. Juli, reist die Mannschaft von Coach Christian Ilzer ins Trainingslager nach Seefeld in Tirol. Vor Ort sind zwei Testspiele geplant, die jedoch noch nicht terminiert sind. Am 3. August verlassen die Hoffenheimer ihr Domizil und reisen zurück in die Heimat.

Auch in diesem Jahr geht es für die TSG zur Vorbereitung in die Berge. IMAGO Nordphoto

Erste Prüfung für die TSG Hoffenheim

Sechs Tage später, am 9. August, feiert der Verein dann die Saisoneröffnung, bevor das Team zwischen dem 15. und 18. August in der ersten Runde des DFB-Pokals auf die erste Probe gestellt wird. Der erste Spieltag der Bundesliga wird zwischen dem 22. und 24. August angestoßen.