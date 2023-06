Das ist der Sommerfahrplan der TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim startet in die Sommervorbereitung. Das Team von Pellegrino Materazzo testet unter anderem gegen einen ambitionierten Zweitligaaufsteiger und einen klangvollen Namen aus Schottland.

Nach dem teilweise nervenaufreibenden Abstiegskampf der vergangenen Saison möchte die TSG Hoffenheim in der Spielzeit 2023/2024 wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Den Grundstein dafür wollen die Kraichgauer in der Sommervorbereitung auf die neue Runde der Fußball-Bundesliga legen, die in Zuzenhausen am 2. Juli mit dem Trainingsauftakt beginnt.

Testspiele gegen ambitionierte Gegner

Die Testspiele, die schon bekannt sind, haben es durchaus in sich. Zunächst testet Hoffenheim gegen den FC Astoria Walldorf. Terminiert ist das Spiel beim Regionalligisten für den 8. Juli. Anpfiff im Dietemar-Hopp-Sportpark ist um 14 Uhr. Vier Tage später steht für die Kraichgauer ein echter Härtetest an, in der Arena von Heilbronn geht es gegen den Zweitligaaufsteiger aus Elversberg.

Trainingslager im Wintersport-Mekka

Am 15. Juli reisen die Hoffenheimer zum Trainingslager nach Kitzbühel, wo sich das Team weiter intensiv auf die neue Saison vorbereien wird. In Tirol sind weitere Testspiele geplant, diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden. Nach einer Woche intensiver Vorbereitung kehrt die TSG am 22. Juli in die Heimat zurück.

Saisoneröffnung gegen schottischen Top-Klub

Eine Woche später steht dann das Highlight der Sommervorbereitung an - die Saisoneröffnung. Dabei bestreitet der Bundesligist am 29. Juli um 15:30 Uhr ein Testspiel gegen den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers. Zwischen dem 11. und 14. August greifen die Kraichgauer dann ins Pflichtspielgeschehen ein. Gegner in der ersten DFB-Pokalrunde ist der VfB Lübeck.