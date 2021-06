Seit einer Woche bereitet sich der Karlsruher SC auf die neue Saison in der 2. Bundesliga vor. Trainer Christian Eichner spricht im exklusiven SWR-Interview darüber, welche Erwartungen er an die neue Spielzeit hat, auf welcher Position er sein Team noch verstärken will und wie er die Chancen einschätzt, dass Stürmer Philipp Hofmann dem KSC erhalten bleibt. mehr...