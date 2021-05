per Mail teilen

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss in den abschließenden beiden Saisonspielen auf Offensivspieler Christoph Baumgartner verzichten. Das gab die TSG vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld bekannt.

Der österreichische Nationalspieler Christoph Baumgartner hat sich im Training eine Verletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen, wie die Kraichgauer am Donnerstag bekanntgaben. In den Partien bei Arminia Bielefeld am Samstag (15:30 Uhr, live bei SWR1-Stadion) und gegen Hertha BSC eine Woche später steht der 21-Jährige damit nicht zur Verfügung.

EM-Hoffnung bleibt

Baumgartner sei aber zuversichtlich, an der Europameisterschaft im Sommer teilnehmen zu können, schrieb die TSG. "Das bleibt mein Ziel", äußerte der achtmalige Nationalspieler: "Ich werde alles dafür geben, dort für Österreich auflaufen zu können." "Es ist wirklich bitter, dass 'Baumi' so kurz vor dem Saisonende nochmal ausfällt. Er war in dieser Saison ein absolut verlässlicher Leistungsträger", sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen: "Wir haben gemeinsam entschieden, dass er mit der Mannschaft im Quarantäne-Hotel bleibt, um ihm die bestmögliche Unterstützung bei der Behandlung geben zu können."

Hoeneß: "Keine Testläufe für kommende Saison"

In der kommenden Partie am Samstag bei Arminia Bielefeld muss TSG-Trainer Sebastian Hoeneß neben Baumgartner auf Torwart Oliver Baumann, Munas Dabbur, Benjamin Hübner, Ermin Bicakcic, Konstantinos Stafylidis, Dennis Geiger, Havard Nordtveit und Chris Richards verzichten. "Wir machen trotz der Verletzten keine Testläufe für die kommende Saison und wollen die bestmögliche Mannschaft auf den Platz bringen", sagte Hoeneß, der am Mittwoch seinen 39. Geburtstag feierte: "Ich habe mir von meiner Mannschaft gewünscht, dass wir bis zum Ende der Saison durchziehen."