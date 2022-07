Alexander Rosen verlängert bei der TSG Hoffenheim

Alexander Rosen hat seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim als Direktor Profifußball bis 2025 verlängert. In der sportlichen Führung setzt der Klub damit auf Kontinuität.

Alexander Rosen ist bereits seit 2013 im Amt und hat die sportliche Entwicklung bei der TSG maßgeblich mitgeprägt, inklusive der Teilnahme an Europa League und Champions League.

"Dass der Klub diese beeindruckende Entwicklung genommen hat, ist eng mit seinem Namen verbunden“, sagte Geschäftsführer Frank Briel über Rosen, der nach seiner Vertragsverlängerung nun in die zweite Dekade als Direktor Profifußball geht. "Alleine diese Zeitspanne zeigt, wie erfolgreich Alex arbeitet und wie sein Wirken im Klub wertgeschätzt wird", sagte Briel.

Alexander Rosen: "Ich brenne für die TSG"

Rosen freut sich darüber, dass sein Kontrakt verlängert wurde. "Ich brenne für die TSG und sehe es als Privileg an, die Zukunft des Klubs weiter mitgestalten zu dürfen", sagte der 43-jährige Rosen.

Rosen steht nach zwei durchwachsenen Spielzeiten mit in der Verantwortung, den Klub wieder Richtung internationaler Plätze zu führen. Mit dem ehemaligen Trainer Sebastian Hoeneß verspielte die TSG in der letzten Saison einen guten fünften Platz nach der Vorrunde mit mageren 18 Punkten in der Rückrunde. In der Saison 2022/2023 steht mit André Breitenreiter ein neuer Coach an der Seitenlinie.