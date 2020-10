Bei der TSG Hoffenheim fällt Stammtorhüter Oliver Baumann seit dem Rückrundenstart wegen einer Meniskusverletzung aus. Dafür feierte Philipp Pentke sein Bundesliga-Debüt. Am Sonntag (21:45 Uhr) ist Pentke Studiogast bei SWR Sport BW.

Wenn Fußball-Träume doch noch wahr werden. Es war am 18. Januar, nachmittags gegen halb vier in der Hoffenheimer Arena. Rückrundenstart gegen Eintracht Frankfurt und Philipp Pentke stand für Oliver Baumann im Tor der TSG Hoffenheim. Was ein Gefühl für ihn, sein spätes Bundesliga-Debüt im reifen Alter von 34 Jahren, eine seltene Geschichte. Auch wenn die Partie unglücklich für die TSG und Pentke mit 1:2 verloren ging, der Bundesliga-Frischling erlebte einen unvergesslichen Fußballtag.

Zweites Spiel, erster Sieg, kein Gegentor

Gänsehaut-Feeling gab's bei Philipp Pentke dann auch letzten Sonntag. Sein zweites Bundesligaspiel, 3:0 in Bremen - der erste Sieg für ihn, und dann auch noch ohne Gegentreffer: "Als Torwart wünscht man sich immer zu Null zu spielen, aber das Team hat es mir auch einfach gemacht", freute sich der Keeper im Interview mit SWR Sport über seinen fehlerlosen Auftritt an der Weser, "ich genieße das einfach".

Philipp Pentke ist also angekommen im Bundesliga-Tor. Erst letzten Sommer war der "Oldie" ablösefrei als erfahrener Backup und "Rückversicherung" für den jahrelangen Stammkeeper Baumann vom Zweitligisten Jahn Regensburg gekommen, weil das Schweizer Torhüter-Talent Gregor Kobel zwecks Spielpraxis zum VfB Stuttgart ausgeliehen wurde.

Erster Hoffenheimer Pflichtspiel-Einsatz war im Pokal

Dritte Liga, Zweite Liga, für Philipp Pentke war die Bundesliga bis dahin absolutes Neuland. In der Vorrunde durfte er im DFB-Pokal zum ersten Mal in einem Pflichtspiel das Hoffenheimer Tor hüten. Beim 2:0 in der zweiten Runde in Duisburg hielt er seinen Kasten sauber. "Ich bin in erster Linie dankbar, dass ich ran durfte", so der glückliche TSG-Debütant damals nach dem Pokalspiel Ende Oktober an der Wedau, "ich denke, ich habe es nicht so schlecht gemacht. Aber wichtig war, dass wir eine Runde weiter sind". Pentke, ganz der Teamplayer, der sich danach wieder klaglos hinter Baumann auf die Bank setzte.

Geboren und aufgewachsen ist Philipp Pentke in der ehemaligen DDR. Fußballerisch ausgebildet im Nachwuchs von Dynamo Dresden, wechselte der großgewachsene Keeper (1,91Meter) mit 19 Jahren zu 1860 München. Zum unverzichtbaren Stammkeeper entwickelte er sich aber erst später nach seiner Rückkehr in den Osten Deutschlands beim Chemnitzer FC. Nach zwei Aufstiegen in Serie mit Jahn Regensburg von der Regionalliga in die 3. Liga und danach gleich in die 2. Bundesliga, wechselte Philipp Pentke im letzten Sommer zur TSG Hoffenheim in die Bundesliga.

TV-Tipp: Hoffenheimer Pentke bei SWR Sport in BW Hoffenheims Torhüter Philipp Pentke ist am kommenden Sonntag ab 21:45 Uhr Studiogast in der Sendung "SWR Sport" im SWR-Fernsehen Baden-Württemberg.

Zwischen Sitzschalen und Fahnenstangen beim Skandalspiel in München

Während seiner Zeit in Regensburg wurde Philipp Pentke sogar für ein paar Tage zur nationalen Fußball-Berühmtheit. Beim skandalösen Relegationsspiel im Mai 2017 in der Münchner Arena gegen den TSV 1860 flogen serienweise Sitzschalen und Fahnenstangen aus der Kurve hinter seinem Tor als Wurfgeschosse in den Sechzehner. Philipp Pentke aber blieb völlig cool, hielt beim 2:0 nicht nur alle Bälle, er säuberte auch seinen Arbeitsplatz und räumte nebenbei immer wieder den "Müll" hinter die Torauslinie. Nach dem Abpfiff feierte er mit seinem Team dann ausgelassen den Aufstieg in die zweite Liga. Und die Medien, wie etwa die Süddeutsche Zeitung, staunten über den "Aufräumer Pentke".

Imago Imago

Philipp Pentke und die familiäre Nähe zu Bietigheim

Der Transfer nach Hoffenheim hatte nicht nur sportliche, sondern vor allem auch private Gründe, es ging um räumliche Nähe. Regensburg wollte seinen Rückhalt unbedingt behalten, der Fußball-Torhüter aber hat mit der niederländischen Handball-Nationalspielerin Maura Visser, die beim schwäbischen Bundesligisten SG BBM Bietigheim unter Vertrag steht, die gemeinsame Tochter Mexie-Sophia ("Sie ist das Wichtigste für mich"), die er "mehr und öfter sehen will", wie er in einem Interview vor seinem Wechsel in den Kraichgau bekanntgab. Vom bayerischen Regensburg sind es 280 Kilometer nach Bietigheim. Vom badischen Hoffenheim nur 80, eine knappe Stunde Autofahrt also.

Maura Visser Imago Imago

"Einer der herausragenden Torhüter der zweiten Liga"

Philipp Pentke beschreibt sich selbst als "lustig, pünktlich und ehrgeizig". Sein großes Vorbild ist der frühere niederländische Weltklassekeeper Edwin van der Sar. Pentke galt vor seinem Transfer nach Hoffenheim als "einer der herausragenden Torhüter der zweiten Liga", so TSG-Torwarttrainer Michael Rechner, nachdem der Wechsel in den Kraichgau perfekt war.

Wie lange Pentke Oliver Baumann in der Bundesliga noch vertreten darf, ist unklar. Aber egal wie, sein Bundesliga-Traum hat sich in jedem Fall erfüllt. Wir lernen: Auch mit 34 ist es längst noch nicht zu spät für ein Bundesliga-Debüt.