Trainer Pellegrino Matarazzo von der TSG Hoffenheim sieht trotz des jüngsten Siegs gegen Eintracht Frankfurt keinerlei Grund für Entspannung im Bundesliga-Abstiegskampf.

"Unsere Situation hat sich nicht verändert. Wir fighten weiter um den Klassenerhalt, diesen Druck spüren wir immer noch", sagte der 45-Jährige: "Unser Ziel ist, nach dem Spiel auf dem Platz zu feiern. Alles andere, was am Sonntag oder so passiert, ist nicht wichtig."

Blick auf die Konkurrenz

Die Kraichgauer haben derzeit vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, bei idealem Verlauf des Spieltags könnte der Klassenerhalt am Sonntagabend nach den Partien der Konkurrenz perfekt sein.

Auf der Jagd nach einem eigenen Sieg beim VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr/live in SWR 1 Stadion) fehlen weiter die Langzeitverletzten Kevin Vogt (Knie) und Pavel Kaderabek (Oberschenkel), dazu ist Stanley Nsoki rotgesperrt.

Matarazzo fordert "Gier"

Im Auswärtsspiel brauche sein Team wie beim 3:1-Erfolg gegen Frankfurt in der Vorwoche "diese Gier, unbedingt gewinnen zu wollen", betonte Matarazzo. Wolfsburg habe "klare Strukturen im Offensivspiel, sie sind in der defensiven Herangehensweise variabel. Sie werden eine Reaktion auf das letzte Spiel (0:6 in Dortmund, d. Red) zeigen wollen. Sie werden mit Energie kommen."

Davon ist auch Ermin Bicakcic überzeugt und appelliert deshalb an das Team und die eigenen Tugenden. "Schön spielen, ist schon lange vorbei. Es geht bei uns ums Überleben", sagte er im SWR-Interview. "Es sind harte Spiele und da müssen wir mit den Basics anfangen. Rennen, kämpfen, Einsatzwille."

Voller Fokus im Abstiegskampf

Die Punkte müsse sich das Team aktuell einfach erkämpfen. "Wir haben eine gewisse Gier schon hier und da vermissen lassen", so der Routinier. "Wir haben noch drei ganz wichtige Spiele vor uns und müssen unsere Arbeit machen." Der Fokus liege auch deshalb nicht auf der Konkurrenz, sondern auf dem eigenen Team. Schafft die TSG also den Klassenerhalt? "Ich bin überzeugt, ja - sonst müsste ich nicht zum Training kommen oder nach Wolfsburg fahren."