Hoffenheims Kopfball-Hüne Ozan Kabak: Lufthoheit auch auf Schalke?

Ozan Kabak hat sich bei der TSG Hoffenheim prächtig eingelebt. Der Abwehrhüne überragt vor allem mit seiner Kopfballstärke. An diesem Freitag gibt es auf Schalke ein Wiedersehen mit dem jungen türkischen Nationalspieler.

Der junge Mann ist eine Wucht. Groß, kräftig, sprunggewaltig. Sobald er in die Luft steigt, ist er kaum zu halten. Ozan Kabak, der Kopfball-Hüne der Bundesliga: "Das ist eine Mischung aus Talent und Training", begründet Ozan Kabak seine unglauliche Stärke im Luftkampf im Gespräch mit SWR Sport, "ich war schon immer sehr kopfballstark. Aber ich versuche auch immer wieder, mich mit speziellem Training weiter zu verbessern. Vor allem beim Timing", so Kabak, "weil ich als junger Spieler mit zunehmender Erfahrung ein besseres Gefühl für den Flug des Balles bekomme".

Trainer André Breitenreiter begeistert von Kabaks Fähigkeiten

Für die TSG Hoffenheim hat der kräftige Neuzugang bereits zwei Tore erzielt. Beide selbstverständlich per Kopf. In der ersten Pokalrunde in Rödinghausen und in der Bundesliga gegen den VfL Bochum. Von seinen bislang sieben Bundesligatreffern für Stuttgart, Schalke und Hoffenheim erzielte er allein fünf per Kopf.

Mit seinen 1,87 Metern zählt Ozan Kabak zwar bei weitem nicht zu den längsten Spielern der Bundesliga. Vielmehr begründet die Kombination seiner körperlichen und technischen Fähigkeiten die ausgeprägte Lufthoheit des türkischen Innenverteidigers, hat auch TSG-Trainer André Breitenreiter beobachtet: "Er hat genau das richtige Timing, im richtigen Moment abzuspringen und den Ball gut zu platzieren", zeigt sich der Coach begeistert von der starken Physis defensiv wie offensiv, "er ist so kopfballstark, dass wir ihn bei Standardsituationen deshalb noch viel häufiger in Position bringen müssen".

Aktuell ist Ozan Kabak mit 49 gewonnenen Kopfballduellen statistisch gesehen der zweitbeste Kopfballspieler der Bundesliga nach dem Freiburger Michael Gregoritsch.

Bereits mit 18 Jahren der Bundesligastart beim VfB Stuttgart

Schon als 18-Jähriger war Ozan Kabak Anfang 2019 von Galatasaray Istanbul zum VfB Stuttgart gewechselt. Der damalige Sportdirektor Michael Reschke ließ sich den Rekordtransfer elf Millionen Euro kosten. "Das war damals nicht immer ganz einfach", erinnert er sich Kabak an das halbe Jahr als Teenager im Schwabenland, "die fremde Sprache, das neue Umfeld. Aber es hat mich weitergebracht".

Die ersten beiden Bundesligatore für den VfB - natürlich per Kopf

Das in Ankara geborene Top-Talent, Sohn eines Gefängnisdirektors, spielte sich dennoch auf Anhieb in die Startelf der Schwaben, beeindruckte schon beim VfB mit seiner Kopfballstärke. Beim 5:1 gegen Hannover 96 gelangen ihm seine ersten beiden Bundesligatreffer: natürlich beide per wuchtigem Kopfball. "Das waren spezielle Momente für mich", erinnert sich der damals schon bullige Ozan Kabak gerne an jenen erfolgreichen 3. März 2019. Den Abstieg des VfB aber konnte auch Ozan Kabak nicht verhindern, der daraufhin für 15 Millionen Euro zu Schalke 04 wechselte.

Ozan Kabak zeigte bereits beim VfB Stuttgart seine Kopfballstärke IMAGO Imago

Kabak über Klopp: "Ein spezieller Typ und toller Mensch"

Die verheißungsvolle Karriere des hochveranlagten Innenverteidigers aber geriet zunächst ins Stocken. Die sportlichen und finanziellen Unruhen auf Schalke ließen auch die Leistungen von Ozan Kabak stagnieren. Es folgten zwei Abstecher als Leihspieler zum FC Liverpool (neun Spiele) und zu Norwich City (elf Spiele) in die englische Premier League. Unvergessen für ihn in dieser Zeit vor allem die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp: "Ein spezieller Typ und toller Mensch", begeistert sich Ozan Kabak noch immer an Art und Arbeit des Ex-Mainzers und Dortmunders an der Anfield Road, "ich habe viel von ihm gelernt und bin dankbar für diese Chance bei ihm". In Liverpool sammelte Kabak Champions-League-Erfahrung, Norwich dagegen "war eine schwierige Zeit".

Im Sommer von Schalke nach Hoffenheim

Im Sommer, auch nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga, konnten und wollten sich die Schalker die Dienste des aus Norwich zurückgekehrten Ozan Kabak nicht mehr leisten. Für kolportierte fünf Millionen Euro Ablöse gelang den Hoffenheimern wieder einmal ein Schnäppchen auf dem Transfermarkt.

In der Idylle des Kraichgaus fühlt sich Ozan Kabak längst pudelwohl: "Ich bin sehr glücklich hier, weil mir jeder hier das Einleben erleichtert hat", freut sich der junge Innenverteidiger über seine flotte Integration im Verein und auf dem Spielfeld: "Mein Anspruch ist es, in jedem Spiel auf dem Platz zu stehen und immer besser zu werden".

In Hoffenheim glaubt Ozan Kabak nach den zahlreichen Vereinswechseln der letzten Jahre, "den richtigen Ort zur richtigen Zeit gefunden zu haben". Vor allem die ruhige Atmosphäre bei der TSG gefällt ihm, "ohne den ganz großen Druck von außen".

Das Wiedersehen mit Schalke 04 ist für Kabak "ein spezielles Spiel"

Nach zuletzt drei Ligaspielen ohne Sieg will Ozan Kabak an diesem Wochenende mit Hoffenheim endlich wieder dreifach punkten. Dabei ist das Spiel an diesem Freitagabend (20:30 Uhr) beim FC Schalke 04 natürlich ein ganz besonderes für den Ex-Königsblauen: "Viele meiner ehemaligen Mitspieler haben zwar den Verein auch schon wieder verlassen", so Kabak, "aber ich habe noch immer viele Freunde dort".

Breitenreiter: "Sind sehr froh, dass Ozan bei uns ist"

Die TSG setzt beim Gastspiel in Gelsenkirchen nicht nur auf die ausgeprägte Kopfballstärke von Ozan Kabak. "Er ist eine großartige Verstärkung für uns, lernwillig, präsent und sehr zweikampfstark", beschreibt André Breitenreiter die weiteren Vorzüge seinen 17-maligen türkischen Nationalspielers, "wir sind sehr froh, dass Ozan bei uns ist. Ich bin überzeugt, dass seine Leistungskurve immer weiter nach oben zeigen wir".

An Ozan Kabak selbst soll`s nicht liegen: "Ich will mich mit jedem Training weiterentwickeln und in Hoffenheim ein immer besserer Spieler werden". Und das nicht nur in der Luft.