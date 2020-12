Bundestrainer Joachim Löw hat für die anstehenden Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien und die Schweiz gleich drei Neulinge nominiert. Darunter auch Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann.

Mit den Neulingen Robin Gosens, Florian Neuhaus und Oliver Baumann sowie dem Freiburger Robin Koch und den Rückkehrern Leroy Sané und Niklas Süle startet Joachim Löw nach langer Corona-Zwangspause in die Nations League. Torhüter Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim sieht seine erstmalige Nationalmannschafts-Nominierung als Motivation für die Zukunft. "Ich freue mich sehr, und bin glücklich, weil ich darauf viele Jahre hingearbeitet habe", sagte der 30-Jährige am Dienstag in einer Mitteilung seines Bundesliga-Clubs. "Die Nominierung ist für mich eine große Ehre und Auszeichnung für die Leistungen in der Vergangenheit, aber auch Ansporn zugleich, weiter auf diesem Niveau zu arbeiten."

Bundestrainer Joachim Löw hat den Neuling für den Neustart der DFB-Auswahl nach der Corona-Zwangspause berufen. Baumann gehört zum 22-köpfigen Aufgebot für die Partien der Nations League am 3. September in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz. "Er ist ein Torhüter der schon lange, fast zehn Jahre konstante Leistung bringt. Der hat auch die internationale Erfahrung und hat einige Europaleague-Spiele gemacht. Und da haben wir uns für ihn entschieden als dritten Torhüter mitzunehmen", so Löw.

Löw reagierte damit auf die Vakanz im Tor. Durch den Verzicht auf Kapitän Manuel Neuer (FC Bayern München) und die Knieverletzung von Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) hatte er in Bernd Leno vom FC Arsenal und dem Frankfurter Kevin Trapp nur noch zwei Torhüter im Aufgebot.

Baumann war noch nie fürs A-Team nominiert

Nun darf sich der 30 Jahre alte Hoffenheimer Baumann als mögliches Backup hinter dem etablierten Quartett beim DFB-Team vorstellen. Er gehörte zwischen 2010 und 2013, als er noch beim SC Freiburg spielte, der deutschen U21-Auswahl an, war aber noch nie fürs A-Team nominiert worden. Seit 2014 stand der gebürtige Breisacher bei den Kraichgauern in 198 Erstliga-Spielen zwischen den Pfosten. "Oliver Baumann hat die erfolgreiche Entwicklung der TSG in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt. Er ist für mich einer der stärksten Torhüter der Liga und darüber hinaus durch seine herausragende Einstellung und seinen Charakter ein Gewinn für jedes Team", kommentierte TSG-Sportchef Alexander Rosen den Aufstieg Baumanns.

Bundestrainer Löw nominiert 22 Spieler in sein Aufgebot

Wie erwartet nicht im Aufgebot der Nationalmannschaft stehen die vier Münchner Champions-League-Sieger Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie die Leipziger Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg, auf die Löw freiwillig verzichtet.

Insgesamt berief der Bundestrainer am Dienstag 22 Akteure in sein Aufgebot für die Länderspiele am 3. September in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz. Zum DFB-Team gehören auch Julian Draxler und Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain, die Löw trotz deren Endspielteilnahme in der Königsklasse nominierte. Nach langer Verletzungspause gehört auch Verteidiger Antonio Rüdiger vom FC Chelsea wieder zum DFB-Team.

Das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft TOR: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) ABWEHR: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Robin Koch (SC Freiburg), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) MITTELFELD/ANGRIFF: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris St. Germain), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sane (Bayern München), Suat Serdar (Schalke 04), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea)

Für Außenbahnspieler Gosens endet mit der ersten Nominierung eine extra Warteschleife. Schon im März hatte Löw den 26-Jährigen von Atalanta Bergamo für die letztlich abgesagte EM-Tests in Spanien und gegen Italien nominieren wollen - Corona verhinderte das Debüt. Der Gladbacher Neuhaus galt auch schon lange als möglicher Löw-Kandidat. 2019 gehörte der Mittelfeldspieler zur U21, die bei der EM bis ins Finale kam.

Im Vergleich zum letzten Länderspiel am 19. November 2019 beim 6:1 gegen Nordirland verzichtet Löw auch auf einige Akteure. Nicht mehr dabei sind unter anderem Jonas Hector, Niklas Stark und Nadiem Amiri. Die Zeit für eine Rückkehr des erneut lange verletzten Marco Reus ist noch nicht gekommen. Seinen Kader versammeln wird Löw am kommenden Montag in Stuttgart. Das tägliche Training ist im Stadion der Stuttgarter Kickers vorgesehen.