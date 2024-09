Oliver Baumanns "Bewerbung" als deutsche Nummer Eins

Beim 1:1 der TSG Hoffenheim zum Auftakt der Europa League war Keeper Oliver Baumann der große Lichtblick. Ist er jetzt ein Kandidat für die Nummer Eins im Tor der DFB-Elf?

Max Moerstedt war der gefeierte Held. Dank seines Traumtores in der 89. Minute hat die TSG Hoffenheim bei dem Magerkost-Kick beim FC Midtjylland (1:1) wenigstens einen Punkt mitgenommen. Mann des Spiels war jedoch ein anderer: Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann.

Baumann hielt Hoffenheim im Spiel

Der 34-Jährige hat mit seinen Paraden gegen Franculino (4.), Kevin Mbabu (9.), Aral Simsir (30.), Joel Andersson (35.) und wieder Franculino (52.) dafür gesorgt, dass Moerstedts Kunstschuss nicht bloß der Ehrenreffer war. Und nach dem Ausfall von Nationalkeeper Marc André ter Stegen war Baumanns Leistung geradezu eine Bewerbung als neue Nummer Eins im DFB-Tor.

Das sah auch Hoffenheim-Coach Pellegrino Matarazzo so: "Er hält uns nicht nur in diesem Spiel im Spiel, sondern regelmäßig. Er ist sehr konstant und gut am Ball. Er hat einen super Fuß, um Fußball zu spielen und er bringt alles mit. Er hat ein komplettes Spiel für einen Torwart." Bezüglich auf Baumanns Chancen in der Nationalmannschaft sagte er: "Am Ende entscheidet Julian, aber dass Oli die Qualität hat, die Nummer Eins zu sein, das wissen wir.

Matthäus: "Baumann und Nübel haben die Nase vorn"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Baumann für seinen Auftritt in der Europa League gelobt. Der Weltmeister von 1990 schwärmte von "zwei, drei Weltklasseparaden. Dieses Spiel wird ihm keine Minuspunkte bei Julian Nagelsmann einbringen". Auch Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Bernd Leno (FC Fulham) werden als ter-Stegen-Ersatz gehandelt. Für Matthäus ist Leno jedoch der Außenseiter. "Ich glaube schon, dass Baumann und Nübel die Nase vorne haben", sagte der 63-Jährige.

Baumann träumt vom Länderspiel-Debüt

Baumann gehörte im Sommer zum EM-Aufgebot, hat aber bisher kein Länderspiel bestritten. "Das wäre ein Riesentraum für mich", sagte Baumann bei RTL zu einem möglichen DFB-Debüt: "Auch ein Ertrag des Nicht-Aufgebens und der jahrelangen harten Arbeit."