"Dann wird es extrem schwer": TSG Hoffenheim hadert mit Niederlage in Leverkusen

Die TSG Hoffenheim verliert bei Bayer Leverkusen mit 1:3 (0:2) und bleibt im Tabellenkeller. Trainer Christian Ilzer ist trotz der Niederlage nicht komplett unzufrieden.

"Wir lagen sehr schnell mit 0:2 in Rückstand. Das ging zu einfach. Dann wird es extrem schwer gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, die so stark im Ballbesitz ist", analysierte TSG-Trainer Christian Ilzer die Partie seines Teams beim deutschen Meister. "Trotzdem haben wir uns nie aufgegeben, auch wenn uns etwas die Frische gefehlt hat. Insgesamt hätten wir aber in allen Phasen mehr gebraucht, um etwas Zählbares mitzunehmen."

Hoffenheim schafft durch Gift Orban nur den Ehrentreffer

Victor Boniface (15. Minute) brachte Bayer 04 wenige Tage nach seinem geplatzten Transfer zum saudi-arabischen Club Al Nassr in Führung. Jeremie Frimpong (19.) und Patrik Schick (51.) erzielten die weiteren Treffer für die Werkself. Leverkusens Alejandro Grimaldo sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (61.), ehe den abstiegsbedrohten Kraichgauern durch Gift Orban (64.) noch der Ehrentreffer gelang.

Hoffenheim spielte nicht schlecht, leistete sich aber in der Defensive zu viele Fehler. Gleichzeitig war die individuelle Klasse der Rheinländer höher. Am Ende war es ein couragierter Auftritt der TSG, allerdings ohne zählbaren Ertrag.

Marius Bülter: "Ein paar Prozentpunkte haben gefehlt"

"Wir sind heute nicht an unsere Topleistung herangekommen. Und die braucht man, um in Leverkusen etwas mitzunehmen. Deshalb haben wir verdient verloren", befand TSG-Offensivspieler Marius Bülter. "Es ist auch bitter gelaufen für uns mit den zwei frühen Gegentoren und einem nicht gegebenen Elfmeter für uns." Die Leistung in der ersten Halbzeit war für Bülter "zu wenig", die zweite Hälfte sei "ordentlich" gewesen. Aber insgesamt "hätten ein paar Prozentpunkte gefehlt".

"Jetzt kommen die Gegner, gegen die wir punkten müssen"

Mit nur 18 Punkten aus 20 Spielen bleibt Hoffenheim als Tabellen-15. in großer Abstiegsgefahr. Mut macht Bülter, dass "die Englischen Wochen vorbei sind" und man jetzt verstärkt Abläufe trainieren könne. "Wir haben jetzt eine komplette Trainingswoche und können uns auf den kommenden Gegner Union Berlin vorbereiten. Jetzt kommen die Gegner, gegen die wir punkten müssen."

Nach dem Spiel gegen Union (08.02., 15:30 Uhr) müssen die Kraichgauer zu Werder Bremen reisen (16.02., 15:30 Uhr). Danach kommt der VfB Stuttgart nach Hoffenheim (23.02., 19:30 Uhr), ehe es nacheinander gegen Bochum, Heidenheim, St. Pauli und Augsburg steht.

Spiele, in denen die TSG Hoffenheim einer bislang missratenen Saison eine positive Wendung geben kann. Doch zunächst wartet Union. Die Eisernen liegen auf Rang 14, bei einem Sieg mit zwei Toren Differenz könnte die TSG vorbeiziehen. Und genau das ist das Ziel für Bülter: "Voller Fokus darauf, da müssen wir gewinnen."