Die TSG Hoffenheim hat den israelischen Stürmer Munas Dabbur als neuen Torjäger verpflichtet. Der 27-Jährige ist bereits im Trainingslager in Spanien mit dabei.

Die Anreise war kurz. Nur knapp 200 Kilometer liegen zwischen Sevilla und dem dortigen Fußballclub, dem bisherigen Arbeitgeber von Munas Dabbur, und dem Trainingscamp der TSG Hoffenheim im andalusischen Marbella. Schon wenige Stunden nach seiner Verpflichtung für geschätzte zwölf Millionen Euro wurde Dabbur seinen neuen Trainern und Teamkollegen von 1899 vorgestellt: "Ich freue mich hier zu sein und bin sehr glücklich", so die Einstandsworte des Angreifers mit den dunklen Haaren und dem kurzgeschnittenen Vollbart unter den Palmen des Golf-Resort von Marbella, "alles wirkt perfekt, jetzt bin ich gespannt auf das Training mit den Jungs".

Alexander Rosen: "Dabbur ist ein hochspannender Stürmer"

Die Freude beruht auf Gegenseitigkeit, hatte sich doch Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder vor Weihnachten die eine oder andere Verstärkung für den Offensivbereich gewünscht, am liebsten ein sogenannter Qualitätsspieler. Und sein in Transferfragen inzwischen bekannt gewiefter Vorgesetzter Alexander Rosen machte am Dienstag den Überraschungstransfer des neuen Torjägers perfekt: "Munas Dabbur ist sicher kein unbekannter Spieler, er hat die letzten zwei Jahre in der Europa League auf sich aufmerksam gemacht, hat eine beeindruckende Torquote, ist dreifacher österreichischer Meister, war Spieler des Jahres 2019 und ist dann zu einem Klub wie dem FC Sevilla gewechselt", zählt Hoffenheims Direktor Profifußball Qualitäten und Fakten rund um Munas Dabbur auf, "er ist agil, reaktionsschnell, mit guter Technik und gefährlichem Abschluss. Ich glaube, wir bekommen da einen hochspannenden, aber auch schon etablierten Stürmer", so Rosen, "jetzt versuchen wir, ihn möglichst schnell zu integrieren".

Torschützenkönig in der Schweiz und in Österreich

Die Zahlen des Toremachers Dabbur sind in der Tat äußerst beeindruckend: Geboren in Nazareth, wurde er bei Maccabi Tel Aviv zum Profi, wurde Meister und schoss für den israelischen Vorzeigeklub in 66 Partien 22 Tore. Nach seinem Wechsel zu den Grasshoppers nach Zürich traf er in zwei Jahren 41 Mal, wurde dabei auch Torschützenkönig der Schweizer Liga. 2016 folgte der Transfer zu RB Salzburg, und auch hier traf Munas Dabbur wie am Fließband: In 76 Ligaspielen gelangen ihm 44 Treffer, zweimal war er österreichischer Torschützenkönig. Seit letztem Sommer, seit dem Wechsel für 17 Millionen Euro von Salzburg nach Sevilla aber hatte die "Torfabrik Dabbur" kurzzeitig einen gewissen Stillstand. Der Mittelstürmer war in Andalusien wenig gefragt, hatte in der spanischen Liga nur zwei Kurzeinsätze, blieb dabei ohne Torerfolg. Bei seinen Spielen in der Europa League lief es besser, er traf für Sevilla drei Mal.

Munas Dabbur soll Ishak Belfodil ersetzen

Jetzt also die neue Herausforderung Hoffenheim für den auch international geschätzten Angreifer (21 Länderspiele für Israel, sieben Tore) mit der eingebauten Torgarantie. "Munas ist ein besonderer Fußballer, der mit seinem Potenzial und seiner internationalen Erfahrung sicher zu einer Bereicherung für unser Spiel werden wird", hofft auch Trainer Alfred Schreuder auf neue Qualität in der personell nicht gerade üppig ausgestatteten Offensiv-Abteilung seines Teams, zumal der letztjährige Top-Torjäger Ishak Belfodil (Kreuzbandverletzung) wohl noch bis Saisonende ausfällt.

Noch bis Freitag übt die TSG Hoffenheim im Trainingslager in Marbella für den Rückrundenstart. Beste Gelegenheit also für den Strafraumspieler Munas Dabbur, der einen Vertrag bis 2024 unterschrieb, sich unter andalusischer Sonne nachhaltig zu integrieren.