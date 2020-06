Im Endspurt der Bundesliga hat die TSG Hoffenheim nach dem 3:1 in Augsburg beste Chancen auf die Europa League. Auch dank Munas Dabbur. Der Stürmer aus Israel trifft endlich wie erhofft.

Manchmal ist es auch im Fußball wie mit der berühmten Ketchup-Flasche. Erst kommt trotz Rütteln und Schütteln nichts, und dann platzt doch noch plötzlich alles auf einmal auf den Teller.

So ähnlich könnte man auch die Geschichte des Torjägers Munas Dabbur bei der TSG Hoffenheim beschreiben. Erst traf der Stürmer in der Bundesliga lange Zeit nicht ins Netz, bevor die Bälle jetzt gleich mehrfach über die Linie rollten. Dabei war der gewiefte Angreifer mit großen Hoffnungen und für viel Geld in der Winterpause vom spanischen FC Sevilla verpflichtet worden. Geschätzte zwölf Millionen Euro legten die Kraichgauer für den mehrfachen Torschützenkönig bei den Grasshoppers Zürich und bei RB Salzburg auf den Tisch.

Das warten auf das erste Bundesligator dauerte fünf Monate

Schade nur für alle Beteiligten, dass die Anlaufzeit in der Bundesliga für den als typischen Knipser hochgeschätzten Dabbur zunächst quälend lange dauerte. Traf der 28-Jährige bei der unglücklichen 3:4-Pokal-Niederlage beim FC Bayern am 5. Februar immerhin zweimal ins Münchner Netz, so dauerte es in der Liga quälende drei Monate länger: Erst am 6. Juni, beim 2:2 in Düsseldorf, war Dabbur zum ersten Mal in seinem speziellen Kerngebiet, dem Toreschießen, in der Bundesliga erfolgreich. In seinem immerhin zehnten Spiel im blauen Hoffenheimer Trikot. Für einen Goalgetter wie ihn eine ungewöhnlich lange Zeit.

Munas Dabbur ist jetzt warmgeschossen

Und jetzt am Mittwochabend folgte prompt der Nachschlag, und das sogar in doppelter Ausführung binnen drei Minuten: Beim 3:1 in Augsburg schoss Dabbur das 1:0 in der 59. und das 2:0 in der 62. Minute, ein perfekter Doppelschlag also als Türöffner zum wichtigen Auswärtssieg. "Ich bin natürlich sehr glücklich über meine zwei Tore", freute sich der Israeli nach der erfolgreichen Partie, "aber das Wichtigste ist, dass ich damit der Mannschaft helfen kann, unsere Ziele zu erreichen".

Jetzt ist Munas Dabbur als Toremacher endlich richtig angekommen im deutschen Fußball. Dazu kommt bei dem Mann mit dem gepflegten Vollbart gleich auch riesige Freude aus ganz anderem Anlass, denn Mitte Mai ist Munas Dabbur zum ersten Mal glücklicher Vater geworden.

Dabburs lange Verletzungspause nach Riss der Bizepssehne

In Sachen Verletzungen dagegen war Dabbur im Kraichgau nicht vom Glück verfolgt. Im Auswärtsspiel in Mönchengladbach riss sich der Angreifer die Bizepssehne am Knie, fiel rund zweieinhalb Monate aus. Letztlich wirkte sich aber die Corona-Zwangspause wenigstens für ihn positiv aus. Denn Munas Dabbur hatte dadurch genügend Zeit, sich für sein Comeback nach dem Re-Start der Bundesliga vorzubereiten, was letztlich mit den drei Bundesliga-Treffern binnen weniger Tage perfekt gelang.

Jetzt ist Munas Dabbur richtig warmgeschossen. Der Mann aus Tel Aviv ist in seiner Art kein gnadenloser Sprinter oder Dribbler, aber ein extrem spielstarker und beweglicher Toremacher im Sechzehner. Kaum ausrechenbar, einer der förmlich riecht, wo er vor dem Tor des Gegners zu stehen hat. Im Liga-Endspurt am Samstag gegen Union Berlin (15:30 Uhr) und eine Woche später in Dortmund will Dabbur mit seinem Team in jedem Fall die Europa League klarmachen: "Wir wollen natürlich den siebten Platz verteidigen, aber vielleicht können wir ja noch auf den sechsten Platz springen", so der Torjäger, "wir haben eine gute, positive Energie im Team, fühlen uns wohl auf dem Platz. So arbeiten wir weiter".

Der Spezialist in Sachen Europa League

In der Europa League kennt sich Munas Dabbur übrigens bestens aus. In 42 Spielen für Zürich, Salzburg und Sevilla gelangen ihm satte 18 Treffer. Und vielleicht klappt das dann nächste Saison international ja deutlich schneller mit dem Toreschießen für Hoffenheim als zunächst in der Bundesliga...