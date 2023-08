Mergim Berisha wechselt von Augsburg nach Hoffenheim

per Mail teilen

Der deutsche Nationalspieler Mergim Berisha wechselt vom FC Augsburg zum Bundesliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim. Das gab die TSG am Mittwochabend bekannt.

Kurz vor dem Ende der Transferperiode hat sich Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim noch mit einem namhaften Spieler verstärkt: Offensivmann Mergim Berisha wechselt von Liga-Konkurrent Augsburg nach Hoffenheim. Im Kraichgau unterschrieb der 25-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Über die Ablösemodalitäten hätten beide Vereine Stillschweigen vereinbart, hieß es in den Mitteilungen. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme jedoch im zweistelligen Millionenbereich liegen.

"Mergim hat nicht nur während seiner Zeit beim FC Augsburg in der Bundesliga unter Beweis gestellt, dass er jederzeit in der Lage ist, gegen jeden Gegner enorme Torgefahr auszustrahlen", sagte TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen. "Er ist extrem schwer zu verteidigen und bringt neben seiner körperlichen Präsenz auch eine hohe Effizienz vor dem gegnerischen Tor mit."

2023 Debüt in der A-Nationalmannschaft

Berisha war im August 2022 zunächst auf Leihbasis von Fenerbahce Istanbul zum FC Augsburg gewechselt. In der vergangenen Saison entwickelte er sich zu einem der Leistungsträger bei den bayerischen Schwaben. In 23 Bundesliga-Spielen schoss er neun Tore. In diesem Sommer zogen die Augsburger die Kaufoption für den Stürmer.

Mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft feierte er 2021 den Gewinn des Europameister-Titels. Im März 2023 wurde der 25-Jährige das erste Mal für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert und gab beim 2:0-Sieg im Länderspiel gegen Peru sein Debüt.

Sturm-Duo Weghorst und Berisha bei der TSG?

Neben der TSG Hoffenheim sollen auch Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg Interesse am Nationalspieler gehabt haben. Bei der TSG könnte er mit dem weiteren Sommer-Neuzugang Wout Weghorst ein Sturm-Duo bilden. "Die TSG ist ein interessanter Klub mit einer spannenden Mannschaft, zu deren erfolgreicher Entwicklung ich meinen Teil beitragen möchte", formulierte Berisha seine Ziele mit den Kraichgauern.