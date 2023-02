Ist diese TSG Hoffenheim noch zu retten?

Die TSG Hoffenheim bestätigte am Montag die Trennung von Trainer André Breitenreiter. Erstmals seit sieben Jahren steckt der Verein wieder im Abstiegskampf. Damals rettete Julian Nagelsmann den Verein. Ein ähnlicher Coup ist diesmal aber nicht in Sicht, glaubt SWR-Sportreporter Kersten Eichhorn.

Es ist schon lange her, genau sieben Jahre. Im Frühjahr 2016 war die TSG Hoffenheim auch unerwartet mitten in den Abstiegssumpf gerutscht, sogar bis ans Tabellenende abgestürzt. Nach einem peinlichen 0:2 Anfang Februar daheim gegen Darmstadt 98 mit gerade einmal zwei Schüssen aufs Tor der Hessen, war die Laune im Kraichgau ähnlich der Tabellenposition auf den Tiefpunkt gesunken. Es war ein fußballerischer Offenbarungseid.

Nichts ging mehr. Es musste etwas passieren. Für den erfolglosen "Übergangs-Retter" Huub Stevens, der zudem wegen einer Herzerkrankung ausfiel, gingen die Hoffenheimer Verantwortlichen aufs Ganze und übertrugen ihrem Jugend-Coach Julian Nagelsmann, dem mit 28 Jahren bis dahin jüngsten Bundesligatrainer, vorzeitig die Verantwortung für die Profimannschaft. Selbst ein drohender Abstieg mit nachfolgendem Neuaufbau wurde seinerzeit in Kauf genommen, bei immerhin sieben Punkten Rückstand auf den rettenden Platz 15.

Was folgte, war aber eine unglaubliche Entwicklung: Eine faszinierende Geschichte vom Klassenerhalt 2016 bis zur Champions League 2018. Mit Julian Nagelsmann und seinem überbordenden Ehrgeiz kehrte endlich wieder Kontinuität ein. Hoffenheim stand für fanatisch-offensives Spiel und mitreißende Fußballerlebnisse.

Die Situation im Februar 2023 erinnert mich verblüffend an die Vorgänge vor sieben Jahren. Erneut ist die TSG überraschend in den Tabellenkeller abgestürzt. Wie damals gegen Darmstadt, leistete sich das Team am Samstag in Bochum den Total-Blackout. Und wie damals dreht Hoffenheim in der Not an der Trainerschraube. Aber Achtung: Anders als 2016 ist diesmal weit und breit kein Julian Nagelsmann 2.0 zu sehen und zu finden, der mit seiner unnachahmlichen Art ein hilfloses Team fußballerisch auf links gedreht und einen ganzen Verein aus seiner Lethargie gerissen hat. Ein einmaliger Glücksfall. Diese Story gibt es kein zweites Mal.

Klar, die sportliche Bilanz, der nicht zu stoppende Trend nach unten und letztlich vor allem der inakzeptable Auftritt in Bochum gaben keine Argumente mehr für einen Verbleib von André Breitenreiter. Der marktübliche Mechanismus - Trainer raus - hat im Kraichgau also erneut gegriffen, verbunden mit der immerwährenden Hoffnung auf einen gelungenen Re-Start. Wie zuletzt schon nach Alfred Schreuder und nach Sebastian Hoeneß. Wer das Spiel in Bochum gesehen hat, der weiß: Schlimmer kann es schließlich kaum noch werden.

Andererseits ist der erneute Trainerwechsel schon nach nur sieben Monaten kein Allheilmittel. Er stellt weder den Verantwortlichen im Kraichgau und schon gar nicht der Mannschaft ein sonderlich gutes Zeugnis aus. Hat man den Trainer Breitenreiter falsch bewertet? Wird die aktuelle Hoffenheimer Mannschaft überschätzt? Ist sie nicht gut genug zusammengestellt? Ist das Team nach den (finanziell notwendigen) Verkäufen von Top-Spielern wie David Raum und Top-Talenten wie Georginio Rutter auch ein Stück ausgeblutet? Hätte man mit dem Weggang von Rutter nicht wenigstens bis Saisonende warten können? Ist dadurch auch der gesunde Leistungsdruck ein Stück weit verkümmert?

Auch das Fehlen der langzeitverletzten Mentalitätsspieler Benni Hübner, der inzwischen seine Karriere beenden musste, und Ermin Bicakcic spielt eine große Rolle dafür, dass die Mannschaft ihr inneres Gleichgewicht verlor und immer wieder wankelmütig auftritt. Zudem konnte der Ausfall des neuen Hoffnungsträgers und Dauerläufers Grischa Prömel nach seinem Knöchelbruch nie kompensiert werden.

Dazu kommt, dass die zuletzt nachverpflichteten Kasper Dolberg, Jay Brooks und Thomas Delaney zwar international bekannte Namen tragen, in ihren vorherigen Vereinen allerdings sportlich keine Rolle mehr spielten, ohne Spielpraxis im Kraichgau ankamen und allein deshalb schon keine Soforthilfe bieten. Auch sie gingen in Bochum mit unter, brauchen erkennbar noch Zeit zur Anpassung.

Zeit, die der Breitenreiter-Nachfolger, wie er auch immer heißen mag, nicht haben wird. Der neue Trainer in Hoffenheim muss sofort funktionieren, muss die schnelle Trendwende schaffen. Denn der Druck im Tabellenkeller ist riesengroß. Und die Mannschaft in ihrer derzeitigen Verfassung kaum konkurrenzfähig.

Ist Hoffenheim 2023 noch zu retten? Die Hoffnung bleibt. Wie 2016, als Julian Nagelsmann die TSG von noch weiter unten nach ganz weit oben führte. Das aber ist schon sieben Jahre her. Und Nagelsmann schon lange nicht mehr im Kraichgau.