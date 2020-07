Seit Montag steht fest, dass Sebastian Hoeneß neuer Cheftrainer der TSG Hoffenheim wird und die Nachfolge von Alfred Schreuder antritt. Der 38-Jährige ist ein Bundesliga-Debütant. Mit dieser Personalie starten die Kraichgauer zurück in die Zukunft, glaubt SWR Sport-Redakteur Kersten Eichhorn:

Schwarz, Weinzierl, Klinsmann, Breitenreiter und viele andere. Es hätte so einfach sein können. Ein Blick auf die Liste der zuletzt arbeitslosen Bundesliga-Trainer, ein Rundruf in der Berater-Szene, und der neue Übungsleiter im Kraichgau wäre binnen kurzer Zeit gefunden gewesen.

So aber ticken sie nicht im Kraichgau. Seit der Trennung von Alfred Schreuder am 9. Juni und der offiziellen Bekanntgabe des Nachfolgers an diesem 27. Juli sind immerhin 48 Tage vergangen, mehr als eineinhalb Monate. Alexander Rosen, der Direktor Profifußball der Hoffenheimer, und seine Mitstreiter haben sich Zeit gelassen. Viel Zeit, um den aus ihrer Sicht passenden Kandidaten aus dem breit gefächerten Trainermarkt herauszufiltern.

In Hoffenheim mag man mutige Entscheidungen

Den richtigen Mann hofft die TSG jetzt in Sebastian Hoeneß gefunden zu haben. Ein Trainer aus der dritten Liga, das ist eine mutige Entscheidung. In jedem Fall aber ist es eine Personalie, die präzise nach Hoffenheim passt. Ein Fußball-Biotop, in dem man ja gerne 'mutige Entscheidungen trifft', wie Alexander Rosen gerne betont und zuvor auch mit der Interimslösung Rapp/Kaltenbach/Herdling bewiesen hat.

Jetzt also Sebastian Hoeneß. Der bisherige Coach des Bayern-Talentschuppens ist noch ohne jede Bundesliga-Erfahrung, auch nicht als Spieler. Als Trainer hat Sebastian Hoeneß gerade sein erstes Jahr im Profifußball absolviert, mit maximalem Erfolg, mit der überraschenden Drittliga-Meisterschaft. Ein Titelgewinn, der zuvor noch keiner Zweit-Vertretung eines Bundesligisten gelungen war.

Hoeneß mit dem Händchen für Talente

Und so könnte dieser Sebastian Hoeneß mit seiner frischen und unbekümmerten Art und dem unter ihm beim FC Bayern II gezeigten jugendlich-forschen Offensivfußball die TSG Hoffenheim zurück in die Zukunft führen. Der gebürtige Münchner, der ein Händchen für Talente pflegt, eine überlebenswichtige Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten im Kraichgau. Der langfristige Vertrag bis 2023 jedenfalls spricht für Vertrauen.

Zuletzt unter Alfred Schreuder war der 'Hoffenheim-Style', der unter Julian Nagelsmann - auch er vor seiner Berufung ein Ex-Jugendcoach ohne Bundesligaerfahrung - geradezu fanatisch zelebriert wurde, zunehmend verloren gegangen. Trotz ordentlicher Ergebnisse und Tabellenplätze, Hoffenheim versank mehr und mehr im Mausgrau der Bundesliga-Bedeutungslosigkeit, rutschte immer weiter raus aus den sportlichen Schlagzeilen. Der Niederländer Schreuder, ein sympathischer Fußballtrainer, aber nicht ansatzweise ein 'Fußball-Verkäufer' wie Vorgänger Nagelsmann. Auf und außerhalb des Rasens.

Ist der Name Hoeneß Lust oder Last?

Das soll sich künftig wieder ändern. Dafür sorgt alleine schon der Name Hoeneß. Ein Begriff, polarisierend wie kein zweiter in der Bundesliga. Ganz Fußball-Deutschland wird ab sofort mit höchstem Interesse verfolgen wollen, wie der Sohn des früheren Nationalstürmers und Managers Dieter und Neffe des mächtigen Bayern-Machers Uli Hoeneß in Hoffenheim Fuß fasst. Wie er auftritt, wie erfolgreich er arbeitet, wie er ankommt in der Bundesliga. Der wuchtige Familienname, letztlich Lust oder Last für Junior Sebastian?

Die TSG Hoffenheim in den Schlagzeilen

Unstrittig ist, dass ein Hoeneß in Hoffenheim für ordentlich Publicity sorgen wird. Das haben schon die letzten Tage der Berichterstattung gezeigt, seit der Name des Wunschkandidaten bei der TSG publik wurde. Letztlich aber wird auch einem Hoeneß im Big-Business-Bundesliga nichts geschenkt. Für den Debütanten Sebastian geht es in erster Linie Punkte und Plätze, das ist auch im Kraichgau die Pflicht, der Rest die Kür.

Ab sofort wird sich zeigen, ob die mutige Trainer-Entscheidung auch die richtige war. Man darf gespannt sein.