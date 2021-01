per Mail teilen

Meisterschaft, DFB-Pokal, und jetzt auch noch die Champions League - Hansi Flick hat als Cheftrainer des FC Bayern München alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ein Erfolg wie aus dem Nichts, sagt SWR-Fußballreporter Kersten Eichhorn.

Ich kann mich noch genau an die Tage von Windischgarsten erinnern. Es war im Juli 2017, Trainingscamp der TSG Hoffenheim in Österreich. Mit dabei auch der neue Geschäftsführer Hansi Flick, permanent von uns mitgereisten Reportern umschwärmt. Jeder wollte seine Story mit dem Weltmeister von 2014, dem ehemaligen Assistenten von Jogi Löw.

Flick sollte das Gesicht Hoffenheims werden

Nach Dietmar Hopps Vorstellung sollte Flick das neue Gesicht Hoffenheims werden. Der Eindruck, den Hansi Flick in Windischgarsten bei mir hinterließ, war ein ganz anderer: Einerseits ein sympathisch-herzlicher Mensch, ein netter und zugänglicher Gesprächspartner. Andererseits aber auch eigenartig zurückhaltend, beinahe schon demütig. Bloß keine flotten Sprüche, bloß nicht auffallen, bloß nicht nach vorne drängen.

Vielleicht lag es daran, dass Flick damals von Gesellschafter Hopp zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt nach Hoffenheim geholt wurde. Als die TSG mit dem Trainer/Manager-Duo Julian Nagelsmann/Alexander Rosen zum ersten Mal in die Champions-League-Quali eingezogen war, die rasante sportliche Entwicklung im Kraichgau ihre vorläufige Krönung erfahren hatte.

Seine Spielerkarriere als Profi begann Hansi Flick 1982 beim Oberligisten SV Sandhausen. Nach drei Spielzeiten wechselte er in die Bundesliga zum FC Bayern München, für den er über 100 Bundesligaspiele absolvierte. In den fünf Jahren, die Flick (links) bei den Münchenern spielte, gewann er viermal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. Imago imago images / Horstmüller Bild in Detailansicht öffnen 1990 wechselte der gebürtige Heidelberger zum 1. FC Köln und stand bei den Geißböcken drei Jahre unter Vertrag. Zahlreiche Verletzungen zwangen ihn jedoch letztendlich zur Sportinvalidität. Zwischen 1994 und 2000 spielte Flick (5. v.r.) noch für seinen Heimatverein FC Victoria Bammental in der Oberliga Baden-Württemberg, seit 1996 agierte er als Spielertrainer. Imago imago images / Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen Im Jahr 2000 erhielt Flick (rechts) einen Anruf von Dietmar Hopp, der den jungen Trainer zum aufstrebenden Nachbarklub TSG Hoffenheim holte. Mit der TSG stieg Flick in die Regionalliga Süd auf und sorgte auch im DFB-Pokal beim 3:2 Sieg gegen den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen für Aufsehen. Nach mehrmaligem Scheitern beim Versuch, in die 2. Liga aufzusteigen, wurde Flick im November 2005 aus seinem Traineramt entlassen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Bild in Detailansicht öffnen Ein dauerhaft prominentes Profil als Trainer erhielt Flick (rechts) ab dem 23. August 2006, als er zum Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw berufen wurde. Flick etablierte sich über Jahre als loyaler und fachkundiger Partner Löws und erarbeitete sich auch in der internationalen Szene einen ausgezeichneten Ruf. Die Krönung des gemeinsamen Wirkens: Der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014. Imago imago images / Laci Perenyi Bild in Detailansicht öffnen Nach dem WM-Triumph 2014 gab Flick sein Amt als Co-Trainer der Nationalmannschaft auf und wechselte zum 1. September 2014 auf den Posten des DFB-Sportdirektors. Dort sorgte er für neue Strukturen und stellte vor allem im Jugendbereich wichtige Weichen für die Zukunft. Seinen Fünfjahres-Vertrag erfüllte er jedoch nicht und verließ den DFB im Januar 2017 auf eigenen Wunsch. Imago imago images / Eibner Bild in Detailansicht öffnen Nach einem knappen halben Jahr Pause stieg Flick im Juli 2017 als neuer Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim ein. Bei den Kraichgauern wurde der heute 55-Jährige aber nicht glücklich und beendete die Zusammenarbeit im Februar 2018 bereits nach acht Monaten wieder. Danach wurde es ruhig um den Kraichgauer. Doch dann folgte im Jahr 2019 das Comeback. Es sollte ein gelungenes werden. Imago imago images / DeFodi Bild in Detailansicht öffnen Im Sommer des vergangenen Jahres stieg Flick wieder ins Fußball-Geschäft ein und wurde zur Saison 2019/2020 Co-Trainer von Niko Kovac beim FC Bayern München. Als dieser im Herbst 2019 vom Verein entlassen wurde, übernahm Flick am 4. November als Interimstrainer. In den folgenden Monaten zeigte der gebürtige Heidelberger, dass er beim FC Bayern jedoch weitaus mehr als eine Übergangslösung ist. Imago imago images / Sven Simon Bild in Detailansicht öffnen Flick formte die Münchener wieder zu einem internationalen Spitzenklub und etablierte ein Gefühl der Unschlagbarkeit. Unter ihm gewann der deutsche Rekordmeister 22 der ersten 25 Pflichtspiele. Folgebedingt gewannen die Bayern am Ende der Saison ihre 30. deutsche Meisterschaft. Eine Woche später folgte der Triumph im DFB-Pokal und somit war das Double perfekt. Doch Flick und seine Mannschaft sehnten sich nach einem weiteren Titel. Imago imago images / Poolfoto Bild in Detailansicht öffnen Beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon wollten die Bayern ihrer herausragenden Saison mit dem Gewinn des Henkelpotts das i-Tüpfelchen verpassen. Nach souveränen Auftritten zuvor besiegten die Münchener im Finale Paris Saint-Germain mit 1:0 und gewannen somit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das magische Triple. Cheftrainer Hansi Flick hatte daran einen sehr großen Anteil und ist aus der bayerischen Landeshauptstadt nicht mehr wegzudenken. Imago imago images / Poolfoto Bild in Detailansicht öffnen

Hoffenheim und der Geschäftsführer Flick - das hat nicht gepasst

Und jetzt noch Hansi Flick? Als übergeordnete Instanz in einem erfolgreichen System? Das hatte nicht gepasst, vom ersten Tag an nicht. Der neue Geschäftsführer wirkte damals einfach fehl am Platz. Das Gefühl trog nicht, ein gutes halbes Jahr später folgte die schnelle Trennung.

Danach war eineinhalb Jahre nichts mehr zu hören und zu sehen von Hansi Flick. Fußball-Auszeit mit der Familie. Daheim in Bammental.

Beim FC Bayern endlich wieder zurück im Spiel

Niemand hatte Flick mehr auf dem Bundesliga-Radar, auch ich nicht. Bis zum wundersamen Comeback im letzten Sommer. Die Rückkehr zum FC Bayern, wo er als Spieler in den 80ern viermal Meister wurde, als Assistent von Niko Kovac. Mein erster Gedanke: Das passt. Hansi Flick kennt München, kennt den FC Bayern, kennt die Ansprüche des Rekordmeisters. Dieser Mann gehört einfach auf den Rasen, gehört zu den Spielern. Bindeglied zwischen Fußball und Mensch. Genau da fühlt er sich wohl, gerne auch in der zweiten Reihe. Der Schreibtisch dagegen, das ist nicht sein Ding.

Flick muss auf den Rasen, nicht an den Schreibtisch

Dass Hansi Flick als Trainer aber auch erste Reihe kann, und das beim Branchen-Primus, das hatten viele nicht auf dem Schirm. Im November 2019 war der Zeitpunkt für ihn endlich wieder der richtige: Der stolze FC Bayern lag sportlich in Trümmern, 1:5 in Frankfurt. Kovac gefeuert, Flick übernahm - als Chef. Von vielen zunächst belächelt, dachte ich mir erneut: Auch das könnte hinhauen, gerade in dieser schwierigen Situation. Da passte kein Lautsprecher, kein Guru. Jetzt braucht es einen wie Hansi Flick mit seiner ruhigen und menschlich-empathischen Art, mit seinem ausgeprägten taktischen Geschick, dazu auch noch mit dem Bayern-Gen infiziert aus seiner Zeit als Spieler.

2020 der maximale Erfolg mit München

Und es sollte tatsächlich perfekt passen. Wobei diesen maximalen Erfolg auch ich mir niemals hätte vorstellen können: Der Cheftrainer des FC Bayern München Hansi Flick - Meister, Pokalsieger, Champions-League-Sieger, Triple-Gewinner und demnächst vermutlich auch noch Welttrainer des Jahres.

Es ist für mich die sensationellste Trainer-Geschichte im deutschen Fußball. Eine irre Story, die noch letzten Sommer kein Mensch geglaubt hätte.

Auch ich nicht. Schon gar nicht damals im Juli 2017 im österreichischen Windischgarsten. Als dieser Hansi Flick im Fußball-Business auf der Suche nach sich selbst war.