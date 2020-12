per Mail teilen

Die TSG Hoffenheim ist bekannt für ihre vorbildliche Nachwuchsarbeit. Mit Maximilian Beier sorgt jetzt der nächste Hochbegabte für Schlagzeilen. Der Stürmer schoss in der Europa League gegen Gent zwei Tore.

Die Emotionen ganz tief drinnen schlugen natürlich Purzelbäume. Und auch die äußerliche Jubelpose zeigte pure Erleichterung: Die Arme weit nach außen gespreizt, wie ein Überflieger. Endlich! Geschafft! Die ersten beiden Pflichtspiel-Treffer als Fußballprofi der TSG Hoffenheim. Beim 4:1 im letzten Europa-League-Gruppenspiel gegen Gent glänzte Maximilian Beier sogar als Doppel-Torschütze.

Der 18-Jährige ist Fans und Experten im Kraichgau schon länger bekannt, bereits in der letzten Saison schaffte "Maxi", wie er von allen genannt wird, den Sprung in die Bundesliga. Mit 17 Jahren, 3 Monaten und 23 Tagen löste er am 21. Spieltag gegen Freiburg Niklas Süle als bis dato jüngsten Hoffenheimer Bundesligaspieler ab.

Trotz unbändigem Engagement aber verpasste der schlaksige Stürmer bis zum Gala-Abend gegen Gent seine ersten Erfolgserlebnisse: "Bislang war er mit Ball eher durchschnittlich", freute sich auch Trainer Sebastian Hoeneß mit seinem erfolgreichen Jungtalent, "jetzt hat er mal richtig den Stempel aufgedrückt".

Hatte Maximilian Beier beim ersten Treffer (21. Minute) noch das Glück als Kompagnon zur Seite, als er vor dem Genter Gehäuse einfach angeköpft wurde, so entsprang sein zweites Tor (49.) einer feinen Einzelleistung mit perfektem Abschluss. Dazu kam auch noch die feine Vorlage für den Treffer von Andrej Kramaric zum zwischenzeitlichen 4:0, ein grandioses Bewerbungsschreiben für einen 18-jährigen Jungprofi : "Er hat sich jetzt mal gezeigt, den Arm hochgestreckt und im übertragenen Sinne gesagt: Hier bin ich!", lobte Sebastian Hoeneß seinen jüngsten Angreifer, der vor gut zwei Jahren von Energie Cottbus in den kraichgauer Talentschuppen geholt wurde.

Maxi Beier ist auch für den DFB eine Option für die Zukunft

Aufgrund der üppigen Stürmer-Konkurrenz mit Klassespielern wie Kramaric, Belfodil, Dabbur oder Bebou müsste Maxi Beier eigentlich gehörig zusammenzucken. Allerdings kann der U-17-Nationalspieler gerade auch im täglichen Training von diesen erfahrenen Profis unendlich viel lernen, und die Belastung durch die Europa League bietet Beier über die Rotation immer mal wieder Spielpraxis.

Die Zeit spielt sowieso für den Teenager aus Brandenburg an der Havel, außerdem auch die aktuelle Stürmernot im deutschen Fußball-Nachwuchs. Mit Maxi Beier präsentiert sich endlich mal wieder ein für den DFB spielberechtigter Angreifer in der Bundesliga (bislang sechs Spiele). Sein Markenzeichen: Schnell, flexibel, technisch versiert, spielintelligent. Fehlt nur noch Robustheit und Erfahrung, aber wer will es einem 18-Jährigen verdenken?

Ein halbes Dutzend Akademiespieler der TSG im Einsatz

Wie überhaupt Sebastian Hoeneß das tabellarisch unbedeutende Spiel gegen die Belgier für eine regelrechte Talentshow nutzen konnte. Gleich sechs aktuelle oder ehemalige Akademiespieler standen auf dem Rasen. Neben Maxi Beier auch Marco John und Alfons Amade, dazu die bereits etablierten Stefan Posch, Kevin Akpoguma und Dennis Geiger. Mit Melayro Bogarde war ein siebtes Eigengewächs gesperrt.

Der erst 22-jährige Geiger durfte das Team gegen Gent sogar als Kapitän anführen. "Die Jungs sind gut unterwegs", sieht sich Sebastian Hoeneß bestätigt für sein Vertrauen, "hoffentlich haben sie jetzt Blut geleckt und wollen weiter hart arbeiten. Denn es ist noch ein weiter Weg, auf dem wir sie bestmöglich unterstützen".