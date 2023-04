Pellegrino Matarazzo: Endlich angekommen im Kraichgau

Nach dem 2:0 gegen Schalke und drei Siegen in Serie entfernt sich die TSG Hoffenheim immer weiter vom Tabellenende. Die Arbeit des neuen Trainers Pellegrino Matarazzo zeigt Wirkung.

Sein Start war schwierig. Mehr als schwierig. Zum Einstand in Hoffenheim war Pellegrino Matarazzo in den Startlöchern hängengeblieben, hatte sich mit seinem neuen Team im Februar und März erstmal fünf Pleiten in Serie abgeholt. Matarazzo, zur falschen Zeit am falschen Ort? Von wegen, denn jetzt ist alles ganz anders: Mit dem 2:0 vom Sonntagabend gegen Schalke 04 baute der neue Hoffenheim-Coach seine Siegesserie auf drei Dreier aus drei Spielen aus.

Klar, dass der Italo-Amerikaner aus New Jersey den Triumph in der ausverkauften Sinsheimer Arena locker und gelöst bilanzieren konnte: "Wir wussten, dass unsere Qualität heute den Unterschied machen wird", zeigte sich Matarazzo im Interview mit SWR Sport selbstbewusst und zufrieden. Aber, so der 45-jährige TSG-Coach: "Dafür brauchst es auch die Konzentration, um mit Präzision, mit Schärfe und Geschwindigkeit Fußball zu spielen." Eigenschaften, die in den langen Wochen und Monate der lähmenden Sieglosigkeit im Kraichgau, die Anfang Februar in der Entlassung von André Breitenreiter mündete, mehr und mehr fehlten.

Matarazzo erweckte das TSG-Team zu neuem Leben

Auch Pellegrino Matarazzo brauchte einige Wochen harter Arbeit mit seinen TSG-Jungs, um dem Gesamtgefüge auf dem Rasen neben fußballerischer Struktur auch wieder frische Luft und Leben einzuhauchen. In der Nachbetrachtung eine kritische Phase für den neuen Übungsleiter, weil sie eben mit diesen fünf Niederlagen in den ersten fünf Spielen unter seiner Regie gespickt war. Und der Ex-VfB-Coach laut schlagzeilenträchtiger Medienberichte sogar kurz vor der schnellen Ablösung gestanden haben soll - was von Vereinsseite aus stets dementiert wurde. Erst das überzeugende 3:1 am 25. Spieltag im Kellerduell gegen Hertha BSC sorgte für den dringend benötigten Brustlöser, setzte neue Energien und Selbstwertgefühle frei.

Fünf Punkte Distanz zum VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz

Seit diesem Berlin-Sieg läuft es endlich wieder wie geschmiert im Kraichgau, es folgten das 2:1 in Bremen und jetzt eben das 2:0 über die Schalker. Macht unterm Strich satte neun Punkte aus drei Spielen und der Sprung auf Platz 14, mit aktuell fünf Punkten Distanz zum VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Das ist aber kein Ruhekissen. Noch ist nichts gewonnen sieben Spieltage vor Saisonende, der Klassenerhalt längst noch nicht unter Dach und Fach. Jetzt einsetzende Bequemlichkeit und Nachlässigkeit könnten bitter bestraft werden.

Die Aufholjagd hat viel Kraft gekostet

Pellegrino Matarazzo gibt in diesem Zusammenhang aber auch gerne zu, "dass es viel Kraft gekostet hat, den freien Fall zu stoppen". Jeder einzelne Sieg sei dabei "wichtig gewesen. Der erste, der zweite, und auch der gegen Schalke tut gut, weil wir damit den Abstand weiter vergrößert haben". Auffällig dabei vor allem die geballten Emotionen, mit denen die Hoffenheimer Profis auf dem Platz wieder unterwegs waren. Und nicht nur hier. Auch auf den Rängen wehrten sich die TSG-Fans lautstark gegen die 12.000 Schalke-Anhänger unter den 30.000 in Sinsheim. Und das war gut so, damit das Heim-Duell gegen Königsblau nicht zum 'Auswärtsspiel' wurde: "Die Jungs haben die Stimmung und die Energie mitgenommen, auch unsere Fans waren top", freute sich Matarazzo über die Unterstützung des Teams von außen.

Mit dem VfB holte Matarazzo ein Unentschieden beim FC Bayern

Große Hoffenheimer Emotionen werden auch am Samstag (15:30 Uhr) gefragt sein. Die TSG und Pellegrino Matarazzo sind beim Tabellenführer Bayern München zu Gast. Da könnte es schwierig werden mit dem vierten Sieg in Serie. Kurios: Pellegrino Matarazzo fährt bereits zum zweiten Mal in dieser Saison in die Münchner Arena. Am 10. September holte er, damals noch als VfB-Coach, mit Stuttgart ein beachtliches 2:2-Unentschieden beim Rekordmeister. 'Rino' weiß also, wie's geht, den großen Bayern auf die Füße zu treten...