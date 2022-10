Munas Dabbur: Knipst der TSG-Stürmer auch gegen die Bayern?

Vier Tore in den letzten drei Spielen, eine stolze Bilanz für einen Stürmer. Derjenige, der das geschafft hat, heißt Munas Dabbur und spielt für die TSG Hoffenheim.

Um so erfolgreich wie TSG-Stürmer Munas Dabur zu sein, muss neben dem Körper auch der Kopf mitspielen. Beim 30-Jährigen ist der Kopf seit einigen Wochen frei. Frei von Gedanken, die ihn lange beschäftigt haben. Nach jahrelangen Anfeindungen ist der in Nazareth geborene Muslim im Juli 2022 aus der israelischen Nationalmannschaft zurückgetreten.

"Ich wurde in Heimspielen der Nationalelf ausgebuht und in den sozialen Medien beleidigt" so Dabbur. Und das auch wegen seiner arabischen Abstammung. Dazu sorgte 2021 ein politischer Instagram-Post von ihm, in dem er sich zu Unruhen auf dem Tempelberg zwischen Juden und Muslimen äußerte, für viel Aufregung. Personen aus dem gesamten Land hätten ihn angegriffen, beklagte sich Dabbur in einem Interview des TSG-Clubmagazins.

Volle Konzentration auf Hoffenheim gegen die Bayern

Seit seinem Rücktritt konzentriert er sich auf die TSG, und das merkt man. Konstant gute Leistungen im Training, mannschaftsdienlich und ehrgeizig. Sein Trainer André Breitenreiter lobt ihn in höchsten Tönen. "Er ist wirklich unglaublich, immer voll motiviert und fleißig. Ein richtig guter Stürmer. Ich bin sehr froh, dass wir ihn haben."

Als Belohnung stand Dabbur dreimal nacheinander in der Startelf. Im Pokal gegen Schalke traf er am Dienstag doppelt, wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Am Samstag (15:30 Uhr) geht's gegen die Bayern - auch da will Munas Dabbur mit einem freien Kopf für Tore sorgen.