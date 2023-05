Andrej Kramaric: Heimat Hoffenheim und die Lockrufe der Bayern

Am Samstag (15:30 Uhr) spielt die TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Ein entscheidender Mann ist dabei auch Rekord-Torjäger Andrej Kramaric.

Spricht man mit Pellegrino Matarazzo über Andrej Kramaric, dann gerät er geradezu ins Schwärmen: "Das ist ein Spieler mit Erfahrung und Qualität", sagt der Hoffenheimer Trainer gegenüber SWR Sport, "und er geht auch voran in der Phase". So gesehen letzten Samstag bei der knappen 0:1-Niederlage in Leipzig: "Er hat Verantwortung übernommen, er war überall", beschreibt Matarazzo seine jüngsten Beobachtungen im Abstiegskampf seines Teams, "Andrej ist 13 Kilometer gelaufen. Und zwar intelligent gelaufen, genau dahin wo Bedarf war". Der TSG-Torjäger habe überall ausgeholfen, wo es nötig war: "Er hat das Spiel von uns nach vorne getragen. Teilweise sogar auf der Sechser-Position. Er ist wichtig und unersetzlich", so der Coach der Kraichgauer.

Hoffenheim ist eine Herzensangelegenheit

Wichtig und unersetzlich. Genau das charakterisiert Andrej Kramaric, seit er vor mehr als sieben Jahren im Januar 2016 von Leicester City aus der englischen Premier League nach Hoffenheim gewechselt war. Sieben Jahre als Top-Spieler beim selben Bundesliga-Klub, das ist in der heutigen Zeit im Fußball nicht unbedingt üblich. Inzwischen aber wurde die TSG für den Kroaten längst zur Herzensangelegenheit: "Ich hätte es nie erträumt, so eine lange Reise mit einem Klub zu erleben. Das ist etwas ganz Besonderes. Darauf werde ich einmal sehr stolz sein", so Kramaric mit einem Blick in sein Seelenleben im Interview mit dem Club-Magazin SPIELFELD. In Hoffenheim ist Kramaric mit seiner Familie heimisch geworden, hier fühlen sie sich wohl.

Mehrfach lockte der FC Bayern Kramaric nach München

Dabei flatterten durchaus verlockende Angebote anderer Vereine ins Haus, um den TSG-Rekordtorjäger (97 Bundesligatreffer in 220 Spielen) aus Hoffenheim wegzulocken. "Es gab in den vergangenen Jahren auch zwei-, dreimal konkrete Gespräche mit dem FC Bayern. Aber am Ende bin ich immer in Hoffenheim geblieben und hier glücklich", verrät der inzwischen 31-Jährige. Gerne hätten die Münchner den kroatischen Vize-Weltmeister als Ergänzung zu Robert Lewandowski von der Elsenz an die Isar geholt. Es blieb bei diversen Versuchen.

Abstiegskampf nichts Neues für Andrej Kramaric

In dieser Saison geht es für Kramaric und Hoffenheim nach vielen sportlichen Highlights, wie beispielsweise dem mehrfachen Einzug in den Europapokal, enttäuschenderweise nur noch gegen den Abstieg. Für den Dauerläufer und Torjäger übrigens nichts Neues. Bereits in seiner ersten Saison im Kraichgau stand die TSG dramatisch am Abgrund zur Zweiten Liga. Der Trainerwechsel von Huub Stevens zu Julian Nagelsmann im Frühjahr 2016 aber sorgte doch noch für die Rettung und danach für einen nie geglaubten Höhenflug mit der Qualifikation für die Champions League zwei Jahre später als Krönung.

Kramaric: "Man muss, sorry, Eier zeigen"

Andrej Kramaric kennt also den Abstiegskampf, er spornt ihn aber eher an: "Druck beflügelt mich", sagt er, "du musst fokussiert sein und alles dafür geben zu gewinnen. Auch aufgrund der Erfahrungen hatte ich nie Angst, dass wir absteigen. Die darf man auch nicht haben, sonst versteckt man sich. Man muss den Druck nutzen, um noch fokussierter zu sein". Wie beim erfolgreichen Zwischenspurt im März und April mit vier Spielen ohne Niederlage, als er gegen Hertha, in Bremen und beim FC Bayern vier wichtige Tore schoss. Kramaric weiter: "Man muss in so einer schwierigen Situation, sorry, Eier zeigen, Verantwortung übernehmen". Beispielsweise auch vom Elfmeterpunkt. Er liebe "Situationen, in denen du gewinnen musst, in denen es um alles geht. Du musst alles zeigen, du kannst dich nicht verstecken, wenn du am Ende nicht heulend auf dem Boden liegen möchtest".

Am Samstag fordert Eintracht Frankfurt Hoffenheim

Am Samstag (15:30 Uhr) ist wieder so eine Situation, in der es für den Tabellen-14. Hoffenheim um ganz entscheidende Punkte um den Klassenerhalt geht, wenn Pokalfinalist Eintracht Frankfurt in der Sinsheimer Arena aufkreuzt. Dann ist vor allem wieder der offensive Führungsspieler Andrej Kramaric gefragt. Diesmal soll er das brisante Torjäger-Duell mit dem Frankfurter Top-Stürmer Kolo Muani für sich entscheiden.

Neun Saisontreffer stehen bei Hoffenheims Dauer-Goalgetter in dieser Saison auf dem Konto. Jedes weitere Tor würde der TSG, die nur zwei Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz rangiert, weiterhelfen. Zumal mit dem nachfolgenden hammerharten Restprogramm in Wolfsburg, daheim gegen Union Berlin und zum Saison-Finale beim VfB Stuttgart im Nacken. Wie sagte doch Pellegrino Matarazzo über Andrej Kramaric: "Er ist wichtig und unersetzlich".