Jacob Bruun Larsen und das Tor, das für "gemischte Gefühle" sorgte

Jacob Bruun Larsen sicherte der TSG Hoffenheim einen Punkt bei Borussia Dortmund. Für den Torschützen war es eine emotionale Achterbahnfahrt.

Sonntag, früher Abend, Nachspielzeit in Dortmund: Der BVB führt mit 1:0, ist dem Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim nah. Doch dann landet eine Kopfballverlängerung im Strafraum bei Jacob Bruun Larsen, der den Ball direkt mit links ins rechte untere Eck platziert. Der späte Ausgleich des Dänen beschert der TSG einen wichtigen Punkt im unteren Tabellendrittel der Bundesliga.

Bruun Larsen mit "gemischten Gefühlen"

Der Torjubel von Bruun Larsen fiel sehr dezent aus, ausgelassene Freude wollte beim Offensivspieler nicht aufkommen. Der Grund: Er spielte schon in Jugendjahren für den BVB, bekam in Dortmund seinen ersten Profivertrag. Im Sportschau-Interview sprach der Däne von "gemischten Gefühlen" nach seinem Tor gegen den Ex-Club. "Ich habe noch immer viele Kontakte hier, alle meine besten Freunde sind aus Dortmund. Deswegen ist es für mich ein bisschen schwer, darüber zu sprechen", sagte der sichtlich bewegte Bruun Larsen.

"Aber", so fügte er an, sei es "am Ende einfach Fußball. Danach sind wir alle Freunde, aber wenn wir spielen, mache ich alles, um meiner Mannschaft zu helfen." Der Punkt hilft der TSG Hoffenheim in jedem Fall, der Vorsprung auf den Relegationsrang 16 konnte leicht auf vier Punkte ausgebaut werden. Auch wenn die Saison der Kraichgauer alles andere als sorgenfrei verläuft, konnte das Remis in Dortmund durchaus als größerer Erfolg gewertet werden. Zumal die Hoffenheimer bei der Borussia eine sehr ansprechende Leistung zeigten.

Letztes Spiel des Jahres gegen Mönchengladbach

Für Jacob Bruun Larsen, der bis auf eine kurze Station beim VfB Stuttgart von Juli 2015 bis Januar 2020 beim BVB unter Vertrag stand, war das späte Ausgleichstor in Dortmund der zweite Saisontreffer. Die letzte Chance auf ein weiteres Tor im Kalenderjahr 2024 gibt es am kommenden Samstag (21.12., live in SWR1 Stadion), wenn die TSG Hoffenheim das Team von Borussia Mönchengladbach empfängt.