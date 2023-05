Hoffenheims Hundert-Tore-Mann Andrej Kramaric: "Das erzähle ich meinem Kind"

Mit einem Doppelpack beim 4:2 gegen Union Berlin hat Andrej Kramaric die TSG Hoffenheim zum Klassenerhalt geschossen. Es waren seine Bundesligatore 99 und 100 für die Kraichgauer.

Alles musste raus, alles musste weg beim emotionalen Hoffenheimer Räumungsverkauf in dieser 90. Spielminute. Als Andrej Kramaric am Samstag kurz vor Toresschluß das entscheidende 3:1 gegen die "Eisernen" geschossen hatte, riss sich der Kroate das Trikot vom Leib und spurtete brüllend vor Freude Richtung Eckfahne. Dort begruben ihn die feiernden Teamkollegen in einer Menschentraube einfach unter sich.

"Ein geiles Gefühl"

"Da kommt Erleichterung raus, alles geil", schüttelte Hoffenheims Doppel-Torschütze nach dem 4:2-Sieg im Gespräch mit SWR Sport ungläubig den Kopf, "das ist ein geiles Gefühl für uns alle, dass wir mit diesem Sieg den Klassenerhalt geschafft haben". Es war das versöhnliche Ende einer völlig verkorksten Bundesligarunde mit Abstiegsängsten über Wochen und Monate. "Wir hatten die ganze Saison Probleme", verschweigt der Vorzeigeprofi Andrej Kramaric die großen Defizite der TSG auch am Tag der Rettung nicht, "und ich hoffe, dass die nächste Saison wieder besser wird".

Im siebten Jahr im Kraichgau der Dauertorschütze

Andrej Kramaric ist nicht irgendein Torschütze bei den Kraichgauern. Der Stürmer kam Anfang 2016 von Leicester City aus der englischen Premier League zur TSG. Inzwischen spielt der 31-Jährige seine siebte Saison für die Hoffenheimer, ist seither die Seele des Offensivspiels und einer der großen Publikumslieblinge. Trotz mehrerer Lockrufe vom großen FC Bayern ist er Hoffenheim immer treu geblieben.

Ein Win-Win für alle Seiten: Mit seinem Elfer zum 2:0 und dem Tor zum 3:1 beim finalen 4:2-Rettungssieg gegen Union Berlin schoss Kramaric sein 99. und 100. Bundesligator für die TSG. Eine Wahnsinnsbilanz in 223 Spielen. "Davon hätte ich nie zu träumen gewagt", sagt der Vize-Weltmeister von 2018 etwas ungläubig, aber stolz, "das ist etwas ganz Besonderes und kommt selten vor in einem Verein. Irgendwann werde ich meinem Kind davon erzählen". Am Samstag gegen Berlin war sein kleiner Sohn Viktor als Zuschauer in der Arena mit dabei und sah seinen Vater zum ersten Mal live ein Tor schießen.

Nur Reus und Müller vor Kramaric im Hunderter-Club der Bundesliga Von den aktuellen Bundesligaspielern haben nur der Dortmunder Marco Reuss mit 150 Treffern und Thomas Müller vom FC Bayern (144) mehr Tore geschossen als Andrej Kramaric (100). Auch der Ex-Stuttgarter Timo Werner von RB Leipzig steht momentan bei genau 100 Toren. Dahinter rangiert Freiburgs Edel-Joker Nils Petersen mit 89 Bundesligatoren.

Andrej Kramaric steht in Hoffenheim bis 2025 unter Vertrag

Es wird mit Sicherheit nicht der letzte Kramaric-Treffer im blauen Trikot gewesen sein. Die Hoffenheimer "Lebensversicherung" - Andrej schoss in den letzten neun Spielen sieben Tore - steht noch bis 2025 bei der TSG unter Vertrag. Und es wäre nicht verwunderlich, wenn der elegante Techniker und Dauerläufer seine grandiose Profi-Karriere irgendwann auch im Kraichgau auch beenden würde. Denn das idyllische Hügelland zwischen Heidelberg und Heilbronn ist schon längst zur zweiten Heimat für die Kramarics geworden.

Nicht nur die famose Zahl von 100 Toren bestätigt das: "Dafür muss ich mich beim Verein, bei allen Mitspielern und Teammitgliedern einfach bedanken. Sie haben mir diese positive Energie der letzten sieben Jahre gegeben." Energie, die am Samstag in dieser 90. Minute in einer Explosion der Emotionen frei wurde.