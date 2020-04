Eigentlich wollte Dietmar Hopp mit der Familie in Südfrankreich feiern. Stattdessen findet sein 80. Geburtstag daheim in Walldorf bei Heidelberg statt.

Dietmar Hopp hat einmal folgendes über sich selbst gesagt: "Ich bin relativ früh selbstständig gewesen, habe mir meine Ziele gesteckt und habe die in aller Regel auch erreicht."

Doch ausgerechnet an seinem 80. Geburtstag kippt Corona die Partyplanung. Immerhin können seine Kinder und Enkel über den Zaun zuwinken, denn sie wohnen um die Ecke. In Hopps Heimatregion, die dem gebürtigen Heidelberger bis heute am Herzen liegt. Hier hat er den Weltkonzern SAP mitbegründet, hier ist er erfolgreich und wohlhabend geworden.

"Den Wohlstand alleine für sich in Anspruch zu nehmen hätte ich als unsozial empfunden." Dietmar Hopp über seine Spendenfreudigkeit

Ralf Rangnick: "Eine Lebensleistung, auf die er stolz sein kann!"

Dietmar Hopp gehört inzwischen zu den 100 reichsten Menschen der Welt. Geschätztes Vermögen: 13,5 Milliarden Euro. Zwei Drittel seines Vermögens investiert Hopp in Form von SAP-Aktien in seine Stiftung - und in die Metropolregion Rhein-Neckar. In die Medizin, in soziale Projekte und natürlich in den Sport.

Ralf Rangnick mit lobenden Worten für Dietmar Hopp

"Die Menschen wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jemand, der sein Geld, dass er verdient hat, so zurück gibt", sagt Ralf Rangnick, als ex-Hoffenheim Trainer war er langjähriger Wegbegleiter des Mannes, der als junger Kerl selbst bei TSG Hoffenheim kickte. Mit Boni! Neben den fünf Mark Zuschuss zum Fahrgeld erhielt der junge Dietmar eine Torprämie: "Für jedes Tor habe ich eine Dose Hausmacherwurst bekommen. Ich war also der erste bezahlte Profi in Hoffenheim", hat Hopp in einer Talkshow mal grinsend berichtet. Leberwurst soll sein Favorit gewesen sein.

Dauer 1:22 min Ralf Rangnick: "Sein Engagement ist alles andere als selbstverständlich" Ralf Rangnick: "Sein Engagement ist alles andere als selbstverständlich"

Der Leberwurst sei Dank!

Als Dietmar Hopp am 14. Juni 1989 seinen Heimat-Dorf-Verein in die Kreisliga absteigen sah, bot er seine Hilfe an. Voraussetzung: Jede Wurst und jedes Bier am Spieltag möge versteuert werden. Für Peter Hofmann, den Präsidenten des e.V., ist der Anruf von damals bis heute ein Glücksfall. "Wenn wir jetzt Landesliga spielen würden, wären wir auch glücklich. Der Herr Hopp ist jetzt glücklich, dass wir Bundesliga spielen. Und die ganze Region ist es auch."

Dauer 1:23 min Ralf Rangnick zu Hopp: "Er ist sehr einfühlsam und empfindsam" Ralf Rangnick zu Hopp: "Er ist sehr einfühlsam und empfindsam"

Einfühlsam und empfindsam, Fluch und Segen

Auch mit dem Golfplatz St Leon-Rot hatte Hopp in den 1990er Jahren neue Maßstäbe gesetzt. Dank ihm kamen Weltstars wie Tiger Woods in die Kurpfalz. In Mannheim rettete er das Eishockey Team vor dem Konkurs und hat dort - wie im Fußball - mit der Nachwuchsarbeit neue Maßstäbe gesetzt. Mit der SAP-Arena bekamen Eishockey und Handball in Mannheim eine moderne Spielstätte. Sein Engagement in der Medizin und vielen sozialen Projekten der Region ist sicht- und spürbar. Das wird anerkannt. Der Spender Hopp wird anerkannt.

"Er hat gute Antennen dafür, wie es jemandem geht", weiß auch Rangnick. Und erzählt auch vom empfindsamen Dietmar Hopp. Eine Eigenschaft, die Rangnick gerade bei einem berufliche so erfolgreichen Menschen noch immer beeindruckt. Die Hopp aber bis heute im Weg steht. Dann, wenn wieder einmal so genannte Fans ihn zum Hassobjekt machen. "Ich hätte ihm im Fußballgeschäft manchmal ein dickeres Fell gewünscht", sagt Rangnick.

Wenn Rangnick der Architekt des Erfolgs in Hoffenheim ist, dann ist Hopp der Bauherr. Gemeinsam sind sie in Rekordzeit von der damaligen Regionalliga in die Bundesliga gestürmt. Für die Kritiker bleibt die TSG Hoffenheim das Spielzeug des reichen Mannes. Verständnis füreinander gibt es bis heute nicht.

Aber auch mit 80 Jahren wird Dietmar Hopp sich seine Leidenschaft deswegen nicht komplett vermiesen lassen. Denn wie hat er mal so schön gesagt: "Das Fußball-Fieber ist altersunabhängig!". Dietmar Hopp soll sich übrigens schon vor längerem vorgenommen haben, sich nicht mehr zu ärgern. Vielleicht klappt das ja im neuen Lebensjahrzehnt.