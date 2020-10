per Mail teilen

Am Sonntag (15.30 Uhr) spielt die TSG Hoffenheim bei Werder Bremen. Gelingt es den Kraichgauern diesmal, gegen einen Gegner auf Augenhöhe zu punkten?

Die Situation in Hoffenheim ist durchaus komfortabel. Tabellenplatz acht in der Bundesliga, die Europa League ist in Reichweite, der Tabellenkeller weit entfernt. Erstaunlicherweise zählt die TSG mit dem neuen Trainer Alfred Schreuder sogar zwei Punkte mehr als vor einem Jahr unter dem damaligen Erfolgstrainer Julian Nagelsmann.

Alles gut also im Kraichgau? Nicht ganz. Denn dem sprunghaften Team fehlt noch immer die Konstanz, was auch Trainer Alfred Schreuder bestätigt: "Klar fehlt Konstanz", sagt er gegenüber SWR Sport, "vor allem in den Heimspielen, aber das ist eine Entwicklung für uns, wir arbeiten dran". Überraschende Siege, wenn auch zugegebenermaßen mit ordentlich Spielglück, gegen die Bundesliga-Prominenz aus München, Schalke oder Dortmund, wechseln sich immer mal wieder munter ab mit deftigen Pleiten gegen die Konkurrenz auf Augenhöhe wie Freiburg, Mainz oder Augsburg.



"Ärgerlich und unnötig"

Auch die jüngste Heimniederlage zum Rückrundenstart gegen die zuvor kriselnde Eintracht aus Frankfurt, an Weihnachten noch wochenlang sieglos, passt in die Hoffenheimer Kategorie "ärgerlich und unnötig". Gegen die Großen der Liga immer wieder top, gegen die Kleineren immer mal wieder Flop? Woran liegt das? Möglicherweise eine Kopfsache? "Nein", wehrt Trainer Schreuder die Vermutung vehement ab, "wir sind in solchen Spielen oft dominant, aber wir spielen zu wenig Chancen heraus".

Vielleicht liegt eine mögliche Erklärung auch darin, dass sich das neuformierte Hoffenheimer Team immer genau dann - bildlich gesehen - auf die eigenen Füße tritt, wenn es selbst gefordert ist, das Spiel zu machen. Was wiederum gegen die Großen in der Regel nicht der Fall ist. Dazu passt auch die schwache Heimbilanz mit bereits fünf Niederlagen. Auswärts dagegen gewann Hoffenheim von den letzten fünf Partien vier: "Auswärts haben wir mehr Platz und weniger Druck", sagt Alfred Schreuder. Und Hoffenheim tut sich in der Fremde entsprechend leichter, steht defensiv stabil.

Was wäre wenn?

Und so stellt sich mancher Zeitgenosse im Kraichgau auch nach dem inzwischen 18. Spieltag die verlockende Frage, in welchen tabellarischen Champions-League-Regionen die TSG Hoffenheim stehen könnte, wenn sie auch gegen die Mainzer, Düsseldorfer, Augsburger, Frankfurter ihre Spiele gewinnen würde?

Aber aufgepasst, so einfach ist die Rechnung nicht. Denn umgekehrt gedacht wird leider auch ein Schuh draus: Ohne die Triumphe gegen die ganz Großen müsste im Kraichgau vielmehr der Abstiegskampf ausgerufen werden.

Und so steht Hoffenheim in der Realität momentan genau da, wo es hingehört. Als "Wundertüte" der Liga auf Platz acht. "Wir arbeiten daran", versichert Trainer Schreuder, und meint damit die fehlende Konstanz.