Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihr Heimspiel gegen den FC Bayern München überdeutlich mit 0:6 verloren. Überschattet wurde die Partie von einem weiteren Skandal-Plakat gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp. Die Spieler beider Mannschaften beteiligten sich in den letzten 15 Minuten nicht mehr am Fußballspiel.

Die Partie war längst entschieden, da sah sich Schiedsrichter Christian Dingert gezwungen beide Mannschaften in die Kabine schicken. Beim Stand von 0:6 hatten Anhänger des FC Bayern ein Schmähplakat gegen Dietmar Hopp gehisst - bereits zum zweiten Mal in der laufenden Partie.

Sämtliche Bayern-Offizielle um Trainer Hansi Flick und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sowie die Spieler eilten beim zweiten Vorfall zunächst vor die Kurve, sie redeten wild gestikulierend auf die Fans ein. Bereits beim ersten Auftauchen des Plakates hatte Schiedsrichter Dingert die Partie unterbrochen.

Rummenigge entschuldigt sich bei Hopp

Erst als das Plakat entfernt wurde, ließ Schiedsrichter Christian Dingert (Gries) das Spiel fortsetzen. Der Münchner Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge entschuldigte sich umgehend auf der Tribüne bei Hopp. Die Hoffenheimer Fans forderten mit Sprechchören einen Spielabbruch. In der 77. Minute wurde erneut das Transparent gezeigt, der Unparteiische unterbrach die Partie und schickte beide Teams in die Kabine. Die Bayern-Spielern und Manager Hasan Salihamidhzic diskutierten wiederum mit den Anhängern.

Spieler protestieren gegen "Unbelehrbare"

Rummenigge und das neue Vorstandsmitglied Oliver Kahn gingen ebenfalls Richtung Kabine. Nach zehn Minuten wurde wieder angepfiffen, allerdings spielten sich die Akteure aus Hoffenheim und München den Ball gegenseitig zu - ihre Art des Protestes gegen die Unbelehrbaren im Fanblock. So vergingen die letzten 13 Minuten, am Spielfeldrand standen Rummenigge und Hopp nebeneinander. In der 84. Minute gab es Applaus der Zuschauer von den Rängen, von den Spielern auf dem Platz und den Offiziellen als Zeichen der Solidarität gegen Hass und Hetze. Die Solidaritätsbekundungen endeten mit einer kurzen Ehrenrunde von Dietmar Hopp und weiteren Sprechchören von den Rängen.

Vier Tage nach dem beeindruckenden Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea (3:0) trafen der frühere Hoffenheimer Serge Gnabry (2.), Joshua Kimmich (7.), Joshua Zirkzee (15.), Philippe Coutinho (33./46.) und Leon Goretzka (62.) für die Bayern, die nunmehr neun Partien in Folge nicht verloren haben. Für die TSG war es die höchste Heimniederlage ihrer Bundesliga-Geschichte.

Auch Dortmunder Beleidigungen gegen Hopp

Auch beim Spiel des BVB gegen den SC Freiburg kam es wegen Beleidigungen gegen Hopp zu einer Unterbrechung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit stimmten die Dortmunder Anhänger Schmähgesänge an. Deshalb ließ Schiedsrichter Robert Hartmann das Spiel für wenige Minuten unterbrechen und ordnete eine Stadiondurchsage an, in der mit Spielabbruch gedroht wurde.